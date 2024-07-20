Украинские вооруженные силы значительно сократили использование самолетов и вертолетов на Купянском направлении. Это решение связано с недостатком техники и высокой плотностью российской противовоздушной обороны.

На фоне продолжающихся боевых действий в Харьковской области, украинская армия приняла решение практически отказаться от использования пилотируемой авиации на Купянском направлении. Это решение стало следствием изменившейся ситуации на фронте, где противовоздушная российская оборона оказалась более эффективной, чем ожидали в ВСУ.

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Начальник расчета ПВО "Тор-М2" с позывным Паук сообщил, что украинские самолеты и вертолеты практически не появляются в этом районе. Он отметил, что ранее, полгода назад, авиация активно использовалась, однако результаты были неутешительными. По его словам, интенсивные полеты закончились из-за нехватки техники и нецелесообразности её использования в условиях высокой плотности ПВО.