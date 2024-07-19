США планируют развернуть новые устройства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления спутниковых систем России и Китая. Эти меры направлены на защиту американских сил от потенциальных атак, используя современные технологии глушения.

США активизируют свои усилия по защите космических операций для противодействия российской и китайской спутниковым группировкам – об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на космические силы США. Новый подход к радиоэлектронной борьбе включает развертывание современных глушителей, которые могут эффективно подавлять спутниковые системы противника.

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Согласно информации от Космических сил США, полученной Bloomberg, Пентагон собирается развернуть 24 новых терминала глушения, которые должны быть готовы к концу текущего года. Эти устройства предназначены не для защиты американских спутников от вмешательства, а для «ответственного противодействия» возможностям спутниковой связи противника, что может предотвратить атаки на американские силы.

Первоначальные испытания системы прошли в начале года на нескольких площадках, и все 24 терминала будут установлены в нераскрытых местах. Эти компактные и мобильные устройства способны работать в тяжелых условиях и обеспечивают защиту для вооруженных сил США.

Новые глушители дополняют существующее оборудование, такое как Counter Communications System и систему Meadowlands, которая столкнулась с техническими проблемами и задержками в поставках. Генерал Стивен Уайтинг, глава Космического командования США, отметил, что у Китая есть значительное количество спутников, которые могут представлять угрозу для американских сил и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Космические силы подчеркивают, что их новые устройства предназначены для временного вывода спутников из строя, а не для их уничтожения. Однако эксперты, такие как Виктория Сэмсон, указывают на то, что эти технологии могут рассматриваться как наступательные, так как они созданы для атаки на возможности противника.

Bloomberg заявляет, что американские власти уверены – новые системы обеспечат эффективную защиту без создания космического мусора, что является важным аспектом в современных военных операциях. Разработка небольших модульных систем с использованием готовых компонентов позволит быстро реагировать на возникающие угрозы в космосе.