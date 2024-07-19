Ученые выяснили, что побочные эффекты от лечения болезни Паркинсона можно предотвратить, блокируя «плохие воспоминания» в мозге. Это открытие может изменить подход к терапии и улучшить качество жизни пациентов.

Современная медицина постоянно ищет новые пути для улучшения лечения сложных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона. Новое исследование показывает, что побочные эффекты от традиционных методов лечения могут быть связаны с процессами формирования памяти в мозге, что открывает новые горизонты для терапии.

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Исследование, проведенное командой ученых под руководством патологоанатома Дэвида Фигге из Университета Алабамы, сосредоточилось на проблеме дискинезии, которая может возникать у пациентов, принимающих L-DOPA (L-ДОФА или леводопа) — препарат, предназначенный для восполнения дефицита дофамина в мозге. Хотя L-ДОФА значительно облегчает симптомы болезни Паркинсона, длительное использование может привести к непроизвольным движениям и другим нежелательным эффектам.

Ученые обнаружили, что определенные клетки в мозге, отвечающие за контроль движений, активируются подобно нейронам, участвующим в процессе формирования памяти. В частности, нейроны D1-MSN играют ключевую роль в этом процессе, активируясь под воздействием L-ДОФА и образуя связи с другими нейронами, что похоже на механизм запоминания.

Одним из важных открытий стало то, что белок активин А, вырабатываемый клетками D1-MSN, влияет на начало дискинезии. Когда исследователи заблокировали этот белок в экспериментах на мышах, им удалось предотвратить развитие дискинезии. Это открытие указывает на то, что мозг создает «двигательную память», и каждый раз, когда пациент получает L-ДОФА, эта память активируется, вызывая нежелательные реакции.

Интересно, что даже при приостановке лечения, как только L-ДОФА возобновляется, дискинезия возвращается. Это может объясняться тем, что мозг «запоминает» предыдущие реакции на препарат. Если удастся предотвратить развитие дискинезии, L-ДОФА сможет продолжать эффективно снижать симптомы болезни Паркинсона, такие как ригидность и тремор.

Хотя результаты исследования обнадеживают, их еще предстоит проверить на людях. Модели на мышах часто используются для изучения заболеваний, но важно подтвердить эти результаты в клинических испытаниях. Если исследование окажется успешным, пациенты смогут дольше получать эффективное лечение без риска развития дискинезии.