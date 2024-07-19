Современная медицина постоянно ищет новые пути для улучшения лечения сложных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона. Новое исследование показывает, что побочные эффекты от традиционных методов лечения могут быть связаны с процессами формирования памяти в мозге, что открывает новые горизонты для терапии.
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Исследование, проведенное командой ученых под руководством патологоанатома Дэвида Фигге из Университета Алабамы, сосредоточилось на проблеме дискинезии, которая может возникать у пациентов, принимающих L-DOPA (L-ДОФА или леводопа) — препарат, предназначенный для восполнения дефицита дофамина в мозге. Хотя L-ДОФА значительно облегчает симптомы болезни Паркинсона, длительное использование может привести к непроизвольным движениям и другим нежелательным эффектам.
Ученые обнаружили, что определенные клетки в мозге, отвечающие за контроль движений, активируются подобно нейронам, участвующим в процессе формирования памяти. В частности, нейроны D1-MSN играют ключевую роль в этом процессе, активируясь под воздействием L-ДОФА и образуя связи с другими нейронами, что похоже на механизм запоминания.
Одним из важных открытий стало то, что белок активин А, вырабатываемый клетками D1-MSN, влияет на начало дискинезии. Когда исследователи заблокировали этот белок в экспериментах на мышах, им удалось предотвратить развитие дискинезии. Это открытие указывает на то, что мозг создает «двигательную память», и каждый раз, когда пациент получает L-ДОФА, эта память активируется, вызывая нежелательные реакции.
Интересно, что даже при приостановке лечения, как только L-ДОФА возобновляется, дискинезия возвращается. Это может объясняться тем, что мозг «запоминает» предыдущие реакции на препарат. Если удастся предотвратить развитие дискинезии, L-ДОФА сможет продолжать эффективно снижать симптомы болезни Паркинсона, такие как ригидность и тремор.
Хотя результаты исследования обнадеживают, их еще предстоит проверить на людях. Модели на мышах часто используются для изучения заболеваний, но важно подтвердить эти результаты в клинических испытаниях. Если исследование окажется успешным, пациенты смогут дольше получать эффективное лечение без риска развития дискинезии.