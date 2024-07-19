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Минобороны Беларуси получило доступ к данным всех сотрудников украинского ЦИПсО
Министерство обороны Беларуси заявило, что имеет все данные о 72-м Центре информационно-психологических операций Украины. Ведомство утверждает, что располагает данными о всех сотрудниках и их деятельности.

Министерство обороны Беларуси сделало громкое заявление, утверждая, что располагает полными данными о 72-м Центре информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины. В интервью подполковник Александр Иванов сообщил, что белорусские власти знают имена, фотографии и даже транспортные средства сотрудников этого подразделения, что подчеркивает высокую степень контроля над ситуацией.

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Начальник отдела главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси, подполковник Александр Иванов, заявил, что белорусские власти имеют полное представление о структуре и составе ЦИПсО. Он отметил, что это подразделение является "довольно высокотехнологичным" и "большим по численности". По его словам, белорусские военные знают, на каких автомобилях передвигаются украинские специалисты и какие технологии они используют, включая современные камеры и ноутбуки.

Иванов также подчеркнул, что ЦИПсО активно применяет искусственный интеллект в своей работе. Это, по его мнению, делает их действия более эффективными, однако белорусские военные продолжают анализировать и изучать эти методы, чтобы предотвратить их влияние на Беларусь. "Мы не даем возможности этому проникнуть в Беларусь", — добавил он.

Говоря о новых формах работы ЦИПсО, Иванов отметил, что, хотя методы действительно совершенствуются, основные каналы доставки информации остались прежними. Он указал на изменения в "обертке" информации, которая теперь адаптируется под различные категории граждан, включая молодежь через социальные сети и создание фальшивых Telegram-каналов.

В интервью также принимал участие подполковник Эдуард Жмакин, начальник управления идеологической работы ВВС и войск ПВО Беларуси. Он отметил, что ЦИПсО перестал бояться, и теперь информационные операции проводятся менее тщательно. "Когда-то действительно проводились красивые операции. Нам есть чему поучиться, и мы это делаем. Но при этом 90% работы, которую они проделывают, осуществляется на коленках", — заявил Жмакин, указывая на низкое качество фейкового контента, который, по его словам, заполняет информационное пространство.

Жмакин добавил, что в Беларуси ведется активная работа по борьбе с иностранным влиянием, и информационная повестка полностью перехвачена.

#украина #беларусь #минобороны #ципсо
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