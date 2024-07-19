Разработчик культовой серии Mortal Kombat, студия NetherRealm, неожиданно уволила всю команду, отвечавшую за мобильные игры. Это стало шоком для индустрии интерактивных развлечений, поскольку подразделение было ответственно за такие популярные мобильные игры, как Injustice и Mortal Kombat.

Индустрия интерактивных развлечений столкнулась с неожиданным и резким сокращением рабочих мест – Warner Bros. Games закрыла целое подразделение мобильных игр студии NetherRealm, известной по культовой серии файтингов Mortal Kombat. Все сотрудники мобильной команды были уволены, что стало шоком как для самих разработчиков, так и для игрового сообщества.

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Согласно сообщению аналитика QA Тони Лаззара в LinkedIn, мобильная группа NetherRealm была полностью расформирована, а все ее сотрудники лишились работы. Это резко контрастирует с позицией студии всего два года назад, когда NetherRealm активно расширяла свое присутствие на мобильном рынке, объявляя о вакансиях и намекая на разработку новых мобильных игр по франшизе Mortal Kombat.

Сам Тони Лаззара, будучи частью уволенной команды, обратился к сообществу с просьбой о помощи в поиске новой работы. "Множество очень талантливых людей остались без работы. У нас были прямые трансляции по нескольким играм, таким как Mortal Kombat Mobile, Injustice 2 и Mortal Kombat Onslaught. Меня это тоже коснулось", - написал он в своем посте.

Представители NetherRealm и Warner Bros. Games пока не дали официальных комментариев по поводу закрытия мобильного подразделения. Однако эксперты предполагают, что это решение может быть связано с общим спадом на рынке мобильных игр и стремлением компаний сосредоточиться на более прибыльных направлениях.

В данный момент в студии NetherRealm открыта только одна вакансия - временная должность аналитика по контролю качества. Это свидетельствует о том, что компания, возможно, переориентируется исключительно на разработку консольных и ПК-игр, оставив мобильное направление в прошлом.

Для уволенных сотрудников мобильной команды NetherRealm это, безусловно, тяжелый удар. Однако они выражают надежду, что смогут найти новую работу в индустрии, применив свой богатый опыт. "Перед рассветом все всегда кажется мрачным. Надеюсь, мы сможем помочь мобильной команде Netherrealm снова встать на ноги", - отметил Тони Лаззара.



