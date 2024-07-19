Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Oppo работает над новой серией смартфонов Find X8, включая флагманский вариант Find X8 Pro
Устройство получит передовые технические характеристики, включая чипсет Dimensity 9400, многомодульную камеру с перископическими объективами и защиту от воды по стандарту IP68/69.

Инсайдерская информация о новом флагманском смартфоне Oppo Find X8 Pro раскрывает ключевые технические характеристики устройства. Согласно утечкам, грядущая модель получит передовой процессор, многомодульную камеру с перископическими объективами и защиту от пыли и влаги по стандарту IP68/69.

реклама

По данным информатора Digital Chat Station, Oppo Find X8 Pro будет оснащен чипсетом Dimensity 9400 от MediaTek. Этот флагманский процессор, вероятно, также используется в других моделях линейки Find X8, таких как стандартный Find X8 и возможный вариант Find X8 Ultra. Последний, согласно слухам, может получить более мощный чип Snapdragon 8 Gen 4.

Что касается дисплея, утечка указывает на поддержку разрешения 1,5K, при этом вариант Pro будет иметь изогнутые края экрана в отличие от плоского дисплея базовой модели Find X8. Кроме того, смартфон получит встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Одной из ключевых особенностей Oppo Find X8 Pro станет его многомодульная камера. Устройство получит четыре тыловых модуля, два из которых будут перископическими телеобъективами. Один из них, по слухам, использует 50-мегапиксельный датчик Sony IMX882. Основная камера, в свою очередь, будет построена на 50-мегапиксельном модуле LYT-808.

Помимо передовой оптики, Oppo Find X8 Pro будет обладать защитой от пыли и воды по стандарту IP68/69. Это позволит смартфону успешно противостоять неблагоприятным погодным условиям и случайным погружениям в воду.

Текущий прототип устройства уже находится на этапе инженерных испытаний, что говорит о близкой дате официального анонса. Ожидается, что Oppo Find X8 Pro дебютирует в октябре-ноябре этого года, тогда как более мощный вариант Find X8 Ultra может быть представлен в январе 2025 года.

#смартфон #oppo #утечка #камера #характеристики #dimensity 9400 #find x8 pro #перископ
+
Написать комментарий (0)
Oppo Reno12 F 4G дебютирует с чипсетом Snapdragon 685 и 8 ГБ оперативной памяти
Oppo расширит свою линейку смартфонов серии А, выпустив версию A3 Vitality Edition
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
4
Илон Маск поставил перед сотрудниками Tesla задачу к концу года решить проблемы с массовым выпуском ячеек типа 4680
+
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
1
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
+
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
1
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
Минфин выступает против запрета на рекламу оборудования для майнинга криптовалют
+
В Сети появились фотографии секретного проекта "СуперАбрамс" со 140-мм орудием и массой 70 тонн
2
В Млечном Пути обнаружен "зародыш" сверхмассивной черной дыры — он в 8200 раз тяжелее Солнца
+
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
5
Украинское сопротивление: Ночью российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
+
Сколько в РФ получают программисты, и есть ли смысл идти в университет на айтишника в 2024 году
1
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
4
Fractal Design разрешила бесплатно распечатать свой корпус для ПК на 3D принтере
1
Все телефоны и планшеты Samsung, выпущенные за последние 2-3 года, получат обновление One UI 6.1.1
+
Немецкая фирма Donauhstal передаст ВСУ выполненные из дерева ударно-разведывательные дроны MAUS
+
В сеть утекли изображения смартфонов Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL
+
Страны НАТО изучают целесообразность перехода на калибр 6,8 х 51 мм вслед за армией США
3
Силы самообороны Японии в 2025 году получат противокорабельную ракету с дальностью до 1200 км
1
Huawei выпустит HarmonyOS Next не только на смартфонах, но и на ПК для конкуренции с Windows
1

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
59
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
+
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
96
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
62
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
38
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
3
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
2
Call of Duty Black Ops 2024 - путь к "триумфу" Xbox
2
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
15

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
18:05
Насколько? В пингвинятнике кривой драйвер, работающий на уровне ядра (а системы безопасности работают именно так), тоже отправит его в панику. Даже Макось от такого не застрахована.
Найдено решение проблемы "синего экрана" Windows после глобального сбоя операционной системы
DIP48
18:01
В "Мелкомягких" я никогда не сомневался! Умеют, могут, практикуют! ;)
Масштабный сбой сервисов Microsoft по всему миру затронул банки, авиакомпании и СМИ
Колючка
18:01
За столом сидели, мужики и ели - Мясом конюх угощал своих гостей. Все расхваливали ужин и хозяин весел был, О жене своей все время говорил!
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
DIP48
18:00
Выжали из кремниевой технологии всё что можно и даже сверх того. Вот и результат
Проблемы с процессорами Intel нового поколения добрались и до ноутбуков
glavhyilo
17:58
зеле скажут на западе,ты куда собрался с украины,там сиди.
Зеленский заявил, что в мире нет человека, который заставил бы Украину заключить мир ценой сдачи территорий
Ni9999
17:55
Да тут оффают на рандоме всех подряд, наблюдаю прямо сейчас как КМР и пол ЮМР в оффе.
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
beltar
17:55
Заткните Дырку Бублика!
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
glavhyilo
17:54
хохлы наскакали на войну просто.
Зеленский заявил, что в мире нет человека, который заставил бы Украину заключить мир ценой сдачи территорий
VAKT
17:53
ну расскажи, как ты высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение приравнял к говну, а заодно покажи что именно ты такого сделал, что нельзя назвать говном.
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Tim Ronski
17:50
Не получается там сэкономить, дешевле воткнуть 1050 или рх580. АМД топовые видеоядра ставит только в дорогие CPU
Интегрированная графика AMD Radeon 890M демонстрирует производительность на уровне дискретной GeForce GTX 1070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем