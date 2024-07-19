Устройство получит передовые технические характеристики, включая чипсет Dimensity 9400, многомодульную камеру с перископическими объективами и защиту от воды по стандарту IP68/69.

Инсайдерская информация о новом флагманском смартфоне Oppo Find X8 Pro раскрывает ключевые технические характеристики устройства. Согласно утечкам, грядущая модель получит передовой процессор, многомодульную камеру с перископическими объективами и защиту от пыли и влаги по стандарту IP68/69.

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По данным информатора Digital Chat Station, Oppo Find X8 Pro будет оснащен чипсетом Dimensity 9400 от MediaTek. Этот флагманский процессор, вероятно, также используется в других моделях линейки Find X8, таких как стандартный Find X8 и возможный вариант Find X8 Ultra. Последний, согласно слухам, может получить более мощный чип Snapdragon 8 Gen 4.

Что касается дисплея, утечка указывает на поддержку разрешения 1,5K, при этом вариант Pro будет иметь изогнутые края экрана в отличие от плоского дисплея базовой модели Find X8. Кроме того, смартфон получит встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Одной из ключевых особенностей Oppo Find X8 Pro станет его многомодульная камера. Устройство получит четыре тыловых модуля, два из которых будут перископическими телеобъективами. Один из них, по слухам, использует 50-мегапиксельный датчик Sony IMX882. Основная камера, в свою очередь, будет построена на 50-мегапиксельном модуле LYT-808.

Помимо передовой оптики, Oppo Find X8 Pro будет обладать защитой от пыли и воды по стандарту IP68/69. Это позволит смартфону успешно противостоять неблагоприятным погодным условиям и случайным погружениям в воду.

Текущий прототип устройства уже находится на этапе инженерных испытаний, что говорит о близкой дате официального анонса. Ожидается, что Oppo Find X8 Pro дебютирует в октябре-ноябре этого года, тогда как более мощный вариант Find X8 Ultra может быть представлен в январе 2025 года.