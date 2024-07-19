Пользователи Microsoft по всему миру, включая банки, авиакомпании и вещательные компании, сообщили о масштабных сбоях в работе их систем. Причины и точный характер неполадок пока неясны. Технологический гигант работает над устранением проблемы.

Согласно сообщениям, сбои затронули доступ к приложениям и сервисам Microsoft 365. Компания заявила, что предпринимает меры по перенаправлению трафика на альтернативные системы для минимизации последствий. Однако сообщения об эскалации сбоев продолжали поступать в течение нескольких часов.

реклама





Сайт DownDetector, отслеживающий сообщения пользователей об отключениях интернета, зафиксировал растущие проблемы в работе сервисов Visa, ADT Security, Amazon, а также авиакомпаний American Airlines и Delta.

Новостные агентства в Австралии сообщили, что авиакомпании, поставщики телекоммуникационных услуг, банки и вещатели СМИ были нарушены, поскольку они потеряли доступ к компьютерным системам. Некоторые новозеландские банки также заявили, что они были отключены.

По данным компании Crowdstrike, известной своими решениями в области кибербезопасности, были зафиксированы "сообщения о сбоях на хостах Windows", связанных с ее платформой Falcon Sensor. Crowdstrike не предоставила комментариев по этому поводу.

Microsoft пока не объяснила причину масштабного сбоя в работе своих сервисов. Компания лишь сообщила, что наблюдает "положительную тенденцию в доступности услуг", но детали устранения неполадок не раскрываются.