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PoZiTiv4iK
Российский эксперт: Украина может получить истребители F-15, которые опаснее F-16
Украинские Воздушные силы могут получить не только устаревшие американские истребители F-16, но и более серьезные и опасные F-15.

Новость о том, что наряду с поставками истребителей F-16 Киеву могут передать и более тяжелые американские самолеты F-15 Eagle, начала активно обсуждаться после появления информации о вознаграждении в 15 миллионов рублей за сбитый натовский самолет, в том числе и F-15. Военные эксперты предполагают, что руководству России могут быть известны планы НАТО по передаче Украине более мощной авиатехники.

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Комментируя эту информацию, бывший летчик-истребитель, ведущий телеграм-канала Fighterbomber, предупредил, что Украине, скорее всего, сначала передадут более простые в обслуживании и дешевые истребители F-16. Однако позже американцы могут "перейти на новый качественный уровень поставок" и передать Киеву тяжелые истребители завоевания превосходства в воздухе F-15.

"Это самолёт более серьёзный и опасный, чем F-16, но он и более сложный в обслуживании, более ломучий", - пояснил эксперт. - "На него нужно переучивать заново в два раза большее количество летчиков, плюс нужно снова переучить инженерно-технический состав".

По словам авиаспециалиста, украинские пилоты, скорее всего, "должны быть густо разбавлены с "внезапно закончившими контракт" военнослужащими США", так как Украина вряд ли сможет подготовить достаточное количество своих летчиков для управления F-15.

Эксперт также напомнил, что Россия располагает полной информацией о возможностях и характеристиках F-15, поэтому "готовиться надо к худшим раскладам". Он призвал учиться противодействовать этому самолету.

Военный аналитик Юрий Баранчик отметил, что появление "украинских" истребителей F-15 Eagle будет зависеть от возможности их базирования на аэродромах стран НАТО, граничащих с Украиной. Если Россия не сможет помешать этому, то Киев может получить не только F-15, но и другие современные западные истребители.

Передача ВСУ более тяжелых и сложных в управлении истребителей F-15 вместо F-16 может серьезно осложнить подготовку украинских летчиков и потребует привлечения иностранных пилотов. Эксперты призывают Россию быть готовой к такому развитию событий.

#украина #нато #f-16 #истребители #f-15
Источник: t.me
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