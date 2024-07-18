Американский бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit получает серьезные обновления, чтобы оставаться ключевым элементом воздушной компоненты ядерной триады США и выполнять дальние ударные миссии. Новая модернизация, известная как Spirit Realm 1, добавляет открытую архитектуру систем, поддерживающую интеграцию новых средств связи и вооружения.

Как сообщает издание The War Zone, американский бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit, являющийся одним из ключевых элементов воздушной компоненты ядерной триады США, получает серьезные обновления, которые призваны продлить его боевую эффективность до прихода на смену нового поколения самолетов B-21 Raider. Известная как Spirit Realm 1 (SR 1), эта модернизация обеспечивает B-2 новыми возможностями связи и вооружения, гарантируя, что он сможет успешно выполнять как ядерные, так и обычные дальние ударные миссии.

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Разработанная совместно Northrop Grumman и ВВС США, программа SR 1, как сообщает The War Zone, вводит в B-2 открытую архитектуру систем, которая позволяет добавлять новые возможности путем поэтапных обновлений программного обеспечения. Ключевыми улучшениями являются модернизация средств связи и интеграция новых типов вооружения, включая, возможно, перспективные гиперзвуковые ракеты.

"Мы быстро внедряем возможности с нулевым количеством программных дефектов через экосистему разработки фабрики программного обеспечения и еще больше повышаем эффективность миссии флота B-2", - пояснил Джерри МакБриарти, директор и исполняющий обязанности руководителя программы B-2 в Northrop Grumman.

Одним из вероятных новых типов вооружения для B-2, по данным The War Zone, является 5000-фунтовая (2268 кг) бомба GBU-72/B, сочетающая в себе боеголовку BLU-138/B и систему наведения JDAM. Кроме того, ВВС США рассматривают интеграцию и других перспективных видов вооружения.

Эти обновления, по мнению The War Zone, призваны гарантировать, что B-2 Spirit останется ключевым элементом воздушной компоненты ядерной триады США вплоть до своего вывода из эксплуатации, который ожидается в конце 2020-х - начале 2030-х годов, когда его сменит новый бомбардировщик B-21 Raider.