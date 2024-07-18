Российская система ПВО готовится к встрече с истребителями F-16, которые Украина ожидает получить в ближайшее время. Военные эксперты предупреждают, что украинским пилотам придется столкнуться с серьезными трудностями при эксплуатации этих самолетов. Кроме того, российские ракетные войска нанесли значительный урон аэродромам Украины, создавая препятствия для развертывания новой авиатехники.

Российская система противовоздушной обороны готовится к встрече с истребителями F-16, которые Украина ожидает получить в ближайшее время. Военные эксперты предупреждают, что украинским пилотам придется столкнуться с "массой сюрпризов" при эксплуатации этих самолетов, а российские ракетные войска нанесли серьезный урон аэродромам Украины, создавая препятствия для развертывания новой авиатехники.

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Украинские Вооруженные Силы рассчитывают получить истребители F-16 для начала контрнаступления на Харьковском направлении в конце августа. Противник возлагает большие надежды на эти самолеты, надеясь с их помощью блокировать вылеты российской фронтовой авиации, наносящей значительный урон ВСУ.

Однако, как отмечает заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов, пилотам F-16 на Украине "остается только посочувствовать". По его словам, на эти самолеты начнется "настоящая охота" со стороны российской ПВО.

Российские военные эксперты сомневаются, что Украина сможет быстро ввести в строй истребители F-16. Во-первых, летчикам необходимо будет пройти серьезную подготовку, чтобы освоить эту технику, ведь она значительно отличается от советских самолетов. Во-вторых, украинские аэродромы за последние месяцы были серьезно повреждены ударами российских ракетных войск и авиации, что создает сложности для развертывания новой техники.

Кроме того, сами истребители F-16 имеют ряд недостатков, которые могут осложнить их эксплуатацию на Украине. Как отмечает генерал Попов, это "капризная машина" с ограниченной маневренностью, слабым радиолокационным оборудованием и чувствительностью к погодным условиям. Украинский технический персонал также не имеет достаточного опыта обслуживания этих самолетов.

По словам эксперта, украинским пилотам придется столкнуться с "массой неприятных сюрпризов". Он предполагает, что российская ПВО будет "охотиться" на эти истребители, используя все доступные средства – от зенитных ракетных комплексов до истребителей. Кроме того, российские ракетные войска продолжат наносить удары по аэродромам Украины, чтобы создавать препятствия для развертывания новой авиатехники.

В России уже объявили награду в 15 миллионов рублей за первый сбитый иностранный самолет. Эта мера, по мнению экспертов, станет дополнительным психологическим давлением на украинских летчиков. В социальных сетях уже появились шутки о том, что за такие деньги украинские пилоты могут даже перегнать истребители в Россию.

Генерал-майор заверил, что российские военные готовятся к встрече с истребителями F-16, которые Украина рассчитывает получить в ближайшее время. Эксперт сомневается в способности Украины быстро ввести эти самолеты в строй, учитывая технические особенности машины, состояние аэродромной инфраструктуры и подготовку украинских летчиков.