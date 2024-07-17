Российские специалисты впервые успешно протестировали систему управления беспилотными летательными аппаратами через спутник. Это позволит эффективно контролировать и направлять дроны в удаленных районах, где нет других каналов связи. Подробности новой разработки.

Российские ученые совершили прорыв в сфере управления беспилотными летательными аппаратами. Впервые в стране был успешно протестирован новый метод контроля дронов через спутник. Эта инновационная технология открывает новые возможности для использования беспилотников в труднодоступных или удаленных районах, где традиционные каналы связи недоступны.

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Новую систему спутникового управления беспилотниками разработали специалисты компании "Геоскан" совместно со "Спутниковой системой "Гонец". До сих пор для управления дронами в России применялись только импортные системы связи, но теперь российские инженеры создали собственное решение на базе отечественных технологий.

"Впервые на отечественном дроне "Геоскан-201" был установлен отечественный бортовой модем "Гонец", и все управление беспилотником шло через отечественные спутники", - рассказал генеральный директор ООО "Геоскан" Алексей Юрецкий.

Чтобы реализовать эту систему, специалистам пришлось решить ряд технических проблем. Во-первых, они разработали специальные антенны, которые могут улавливать сигнал от спутника, находящегося на расстоянии до 3 тысяч километров, и передавать данные обратно. Традиционные антенны для беспилотников не подходили из-за большого веса и габаритов.

Вторая проблема была связана с помехами от электроники самого беспилотника, которые могли "забивать" слабые сигналы от спутника. Ученые нашли способ минимизировать влияние этих помех.

Проведенные эксперименты показали эффективность созданной системы связи. Специалистам удалось успешно передать данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в центр обработки, а также отправить команду через спутник о принудительном возвращении дрона на место запуска.

По словам Алексея Юрецкого, такие решения крайне важны для определения местоположения дронов и управления ими в районах, где нет других каналов связи. Новая технология открывает широкие возможности для применения беспилотников в самых удаленных и труднодоступных уголках страны.