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ВМФ США выделяет Deloitte $2,4 млрд, чтобы нарастить производство подводных лодок до 3 единиц в год
Компания Deloitte Consulting выиграла потенциальный пятилетний контракт стоимостью 2,4 млрд долларов на работу с ВМС и Министерством обороны США по модернизации и расширению промышленной базы производства подводных лодок. Контракт направлен на решение ключевых проблем, связанных с нехваткой рабочей силы и устаревшими технологиями в этом секторе.

Компания Deloitte Consulting выиграла потенциальный пятилетний контракт стоимостью 2,4 млрд долларов на работу с ВМС и Министерством обороны США по модернизации и расширению промышленной базы производства подводных лодок. Контракт призван помочь американскому военно-морскому флоту быстро достичь и поддерживать запланированный темп производства 1+2 подводных лодок в год, уделяя особое внимание ликвидации нехватки рабочей силы в этой отрасли.

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Согласно условиям контракта, Deloitte Consulting будет выступать в качестве партнера по интеграции предприятия, ответственного за предоставление необходимой рабочей силы, оборудования и материалов для ВМС и Министерства обороны. Развитие рабочей силы является одним из ключевых аспектов, в решении которых компания будет стремиться помочь.

Масштаб задачи по достижению целевых показателей производства подводных лодок поистине огромен. Военно-морскому флоту США, производителям подводных лодок и поставщикам необходимо будет привлечь более 100 000 рабочих в течение следующего десятилетия, чтобы обеспечить строительство большего количества субмарин.

Для решения проблемы нехватки кадров ведется активная кампания по привлечению новых сотрудников. Она включает в себя серию рекламных роликов на телевидении и спортивных мероприятиях, а также инициативы по ускоренному обучению и получению необходимых сертификатов для работы в оборонной промышленности. Правительство штата Вирджиния поддерживает эти усилия, предоставляя четырехмесячное бесплатное обучение.

Помимо кадрового вопроса, важной целью контракта с Deloitte является ускорение разработки и внедрения более современных производственных технологий и процессов в цепочке поставок морского транспорта США. Другими ключевыми направлениями работ станут модернизация инфраструктуры судостроительных верфей, развитие поставщиков и стратегический аутсорсинг.

Безусловно, масштабный контракт с консалтинговой компанией Deloitte призван комплексно решить накопившиеся проблемы в производстве подводных лодок для ВМС США. Основными задачами являются наращивание производственных мощностей, привлечение и обучение необходимых кадров, а также модернизация технологической базы и цепочек поставок. Реализация этого контракта должна помочь американскому военно-морскому флоту достичь целевых показателей по выпуску субмарин в ближайшие годы.

#вмс сша #подводные лодки #контракт #deloitte
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