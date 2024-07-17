Сенат предлагает значительно урезать финансирование программы истребителей нового поколения F/A-XX ВМС США. Это происходит на фоне растущей неопределенности вокруг будущего аналогичной программы ВВС США по разработке нового боевого самолета шестого поколения

Издание The War Zone заявляет, что программа истребителей нового поколения ВМС США F/A-XX может столкнуться с серьезными бюджетными ограничениями в следующем финансовом году. Согласно новому законопроекту Сената об оборонной политике, финансирование этой программы может быть сокращено почти на 90% по сравнению с первоначальным запросом ВМС. Это происходит на фоне растущей неопределенности вокруг будущего аналогичной программы ВВС США по разработке нового пилотируемого малозаметного боевого самолета шестого поколения.

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Новый проект ежегодного законопроекта о политике обороны на 2025 финансовый год, опубликованный Комитетом Сената по вооруженным силам, предусматривает выделение всего $53,828 млн на программу истребителей следующего поколения F/A-XX ВМС. Это значительно меньше $453,828 млн, которые первоначально запрашивали ВМС.

The War Zone отмечает, что ранее ВМС США уже существенно снизили свой бюджетный запрос на F/A-XX с $1,53 млрд в 2024 финансовом году до 453,828 млн в 2025-м. Представители флота заявляли, что это было сознательным решением, чтобы сосредоточиться на других приоритетных инвестициях, таких как готовность, персонал и подводные разработки.

Тем не менее, Сенат предлагает еще более радикальное сокращение финансирования программы, что ставит под сомнение ее будущее. Официальные лица американских ВМС ранее заявляли о приверженности долгосрочному развитию F/A-XX, планируя запрашивать почти миллиард долларов ежегодно с 2026 по 2029 год.

NGAD

Аналогичная неопределенность окружает и программу ВВС США по разработке нового пилотируемого малозаметного боевого самолета шестого поколения в рамках инициативы Next Generation Air Dominance (NGAD). Министр ВВС Фрэнк Кендалл признал, что служба рассматривает возможность пересмотра концепции дизайна платформы NGAD, чтобы сократить расходы. По оценкам, каждый из 200 запланированных самолетов NGAD будет стоить около $247,5 млн, что примерно в три раза дороже истребителя F-35.

По мнению The War Zone, будущее обеих программ создания перспективных боевых самолетов ВС США, F/A-XX и NGAD, остается весьма неопределенным на фоне растущего давления на оборонные бюджеты и необходимости балансировать между различными приоритетами модернизации.