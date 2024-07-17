Китай объявил о переносе запланированной миссии по отклонению орбиты астероида на 2027 год. Новая миссия будет нацелена на другой, меньший по размеру астероид и включает в себя два космических аппарата.

Китайские ученые объявили о переносе запуска миссии по демонстрации технологий защиты Земли от астероидов. Вместо первоначально запланированного 2025 года, новая дата старта миссии – 2027 год. Кроме того, изменилась и основная цель миссии – теперь она будет направлена на другой, более мелкий астероид.

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На 45-й Научной ассамблее Комитета по космическим исследованиям (COSPAR), прошедшей в начале этой недели, представитель Национального центра космических наук Китайской академии наук Ли Минтао сообщил о новых деталях предстоящей миссии. Запуск двух космических аппаратов, один из которых врежется в астероид, а второй будет вести наблюдение, запланирован на 2027 год с помощью ракеты-носителя Long March 3B.

Целью миссии станет астероид 2015 XF261, который, по оценкам ученых, имеет диаметр около 30 метров. Это примерно тот же размер, что и у предыдущего объекта миссии – астероида 2019 VL5. Космический аппарат-наблюдатель сначала совершит облет Венеры, а затем в начале 2029 года прибудет к району астероида. Примерно через три месяца, в апреле 2029 года, ударный космический аппарат столкнется с астероидом на скорости 10 км/с.

Ученые отмечают, что такое столкновение может не только отклонить орбиту астероида, но и полностью его разрушить. Тем не менее, даже в случае разрушения, это позволит изучить внутреннюю структуру малых астероидов. Кроме того, Китай рассматривает и другие концепции для защиты Земли от астероидов, включая использование верхних ступеней ракет в качестве ударников и попытки захвата астероидов.

Примечательно, что запланированное на апрель 2029 года столкновение с астероидом 2015 XF261 произойдет в том же месяце, когда другой околоземный астероид Апофис совершит очень близкий пролет мимо Земли. Хотя Ли не упомянул о планах по изучению Апофиса, он отметил, что 2029 год станет "годом осведомленности об астероидах и планетарной защиты".