Xiaomi готовится к запуску новых флагманских смартфонов, включая свой первый складной аппарат Mix Flip. Устройство будет представлено вместе с ожидаемыми моделями Mix Fold 4 и Redmi K70 Ultra на мероприятии 19 июля.

Компания Xiaomi готовится к масштабному анонсу новых флагманских устройств на мероприятии 19 июля. Центральным событием станет презентация первого складного смартфона бренда – Xiaomi Mix Flip, который дебютирует вместе с ожидаемыми моделями Mix Fold 4 и Redmi K70 Ultra.

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Xiaomi официально подтвердила дату запуска своего первого складного телефона Mix Flip — это произойдет в эту пятницу, 19 июля. Новинка выйдет на рынок одновременно с уже анонсированными Xiaomi Mix Fold 4 и Redmi K70 Ultra.

Компания также раскрыла некоторые ключевые характеристики Mix Flip. Устройство будет работать на базе новейшего чипсета Snapdragon 8 Gen 3, который также используется в последних флагманах Xiaomi 14. Mix Flip получит камеры, разработанные совместно с Leica, одна из которых будет отличаться "большой апертурой".

Емкость аккумулятора составит 4780 мАч, что является высоким показателем для складных смартфонов. Для охлаждения используется 3D испарительная камера. Раскладной экран будет иметь диагональ 4 дюйма и разрешение 1240p с яркостью до 1600 нит.

Таким образом, Xiaomi готовит весьма интересную линейку новых флагманских устройств, в которой центральное место займет первый складной смартфон бренда – Mix Flip.