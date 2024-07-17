Астрономы обнаружили 10 новых экзотических пульсаров в шаровом скоплении Терзан 5, расположенном в центре нашей галактики Млечный Путь. Эти необычные нейтронные звезды, быстро вращающиеся и испускающие яркие импульсы, пополнили список из уже известных 39 пульсаров, обитающих в этом переполненном звездном доме. Открытия позволят ученым лучше понять природу пульсаров и шаровых скоплений.

В самом сердце нашей галактики Млечный Путь, в созвездии Стрельца, находится одно из самых плотных и насыщенных звездами мест во Вселенной – шаровое скопление Терзан 5. Этот гигантский "звездный город", населенный сотнями тысяч различных светил, включая экзотические объекты, называемые пульсарами. Теперь международная команда астрономов сообщила об открытии 10 новых необычных пульсаров, обитающих в этом уникальном звездном скоплении.

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Пульсары представляют собой сверхплотные вращающиеся нейтронные звезды, которые благодаря своим мощным магнитным полям испускают яркие импульсы света, подобно маякам. До сих пор в шаровом скоплении Терзан 5 было известно 39 таких объектов, но теперь их число увеличилось еще на 10 благодаря совместным наблюдениям телескопа Green Bank Национального научного фонда США (NSF GBT) и радиотелескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории.

Открытие этих новых экзотических пульсаров стало настоящим сюрпризом для ученых. "Очень необычно находить столько странных и необычных пульсаров в одном месте", - отметил Скотт Рэнсом из Национальной радиоастрономической обсерватории. Благодаря архивным данным телескопа NSF Green Bank, накопленным за 20 лет наблюдений Терзан 5, астрономы смогли не только определить точное местоположение новых пульсаров, но и детально изучить их характеристики – скорость вращения, движение и эволюцию орбит со временем.

Среди открытий ученые выявили две вероятные нейтронные звезды, вращающиеся вокруг друг друга в тесной двойной системе. Такие пары встречаются крайне редко – всего 20 из 3600 известных пульсаров в Галактике. Кроме того, были обнаружены три новые "паучьи" двойные системы, где пульсар медленно "поглощает" своего звездного компаньона. Эти уникальные объекты, называемые Redbacks или Black Widows, помогут ученым лучше понять процессы эволюции и аккреции вещества в нейтронных звездах.

Открытие столь разнообразной популяции пульсаров в Терзан 5 стало настоящим подарком для астрономов. Эти необычные объекты позволят им расширить знания о категориях и свойствах нейтронных звезд, а также проверить ключевые положения общей теории относительности Эйнштейна. Дальнейшие наблюдения за этим уникальным звездным скоплением, вероятно, принесут новые сюрпризы и откроют неизведанные стороны эволюции самых плотных и экзотических объектов во Вселенной.