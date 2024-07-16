Команда инженеров из Швейцарии разработала уникальный дрон, способный планировать и приземляться на вертикальные поверхности, такие как столбы и ветки деревьев, используя специальные крылья-захваты. Этот инновационный проект открывает новые возможности для беспилотников.

За последние годы беспилотные летательные аппараты или дроны стали незаменимыми помощниками в различных сферах, от кинематографии до картографии и доставки. Однако у этих летающих роботов есть одно ограничение – они могут приземляться только на ровные горизонтальные поверхности. Команда инженеров и робототехников из Швейцарского федерального технологического института (EPFL) решила эту проблему, разработав дрон, способный цепляться за вертикальные объекты, вдохновившись полетом летучих мышей.

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Исследователи из EPFL создали беспилотный летательный аппарат, получивший название PercHug, который может планировать и приземляться на вертикальные поверхности, такие как столбы, трубы и ветки деревьев. Для этого они оснастили дрон специальными складными крыльями, которые также выполняют функцию захватов.

По словам ведущего автора проекта Эмануэля Россье, ключевым моментом разработки стало использование механизма, вдохновленного полетом летучих мышей. "Летучие мыши могут приземляться на вертикальные объекты, почти врезаясь в них и цепляясь крыльями. Мы воспроизвели этот принцип в нашем дроне", - пояснил он.

Во время испытаний PercHug успешно зацеплялся и удерживался на различных деревьях разных размеров и ориентации, как с дополнительной носовой частью, так и без нее. Исследователи отмечают, что дрон способен планировать к цели, переориентироваться при столкновении, обхватывать ее крыльями и надежно удерживаться на вертикальной поверхности.

Данная разработка открывает новые возможности для применения дронов, например, для наблюдения, инспекции труднодоступных объектов или даже доставки грузов. Ученые считают, что их инновационный подход к посадке беспилотников может стать важным шагом в развитии робототехники.