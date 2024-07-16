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Космические агентства ищут решение проблемы снабжения экспедиций на Марс
Космические агентства и частные компании активно разрабатывают технологии использования местных ресурсов на Марсе для обеспечения будущих пилотируемых миссий. Новое исследование указывает на потенциал гидратированных минералов как ключевого источника воды, топлива и строительных материалов.

В ближайшие десятилетия человечество планирует расширить свое присутствие на Марсе, создав там аванпосты для долгосрочных исследований и освоения. Однако, обеспечение таких миссий ресурсами с Земли будет крайне сложной и дорогостоящей задачей. Поэтому космические агентства и частные компании активно разрабатывают технологии использования местных ресурсов Красной планеты – так называемое ISRU (In-Situ Resource Utilization).

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Новое исследование, проведенное группой ученых под руководством Кристофа Гросса из Свободного университета Берлина, оценивает потенциал использования гидратированных минералов, обнаруженных на поверхности Марса, для обеспечения будущих пилотируемых миссий. Эти минералы, включающие сульфаты и филлосиликаты, могут стать ключевым источником воды, топлива, строительных материалов и даже удобрений.

По словам Гросса, гидратированные минералы представляют собой крупнейший известный резервуар воды на Марсе, и ее можно сравнительно легко извлекать из сульфатов. Кроме того, минералы могут быть использованы в качестве строительных материалов или для производства керамики. Вода, в свою очередь, является наиболее ценным ресурсом, особенно для производства топлива, что критически важно для миссий на Марс.

Авторы исследования проанализировали данные, полученные с помощью спектрометра CRISM на борту марсианского орбитального аппарата MRO, и выделили несколько перспективных районов для добычи гидратированных минералов, включая долину Маврт и каньон Ювента. Они также предлагают отправлять роботизированные миссии-предшественники для разведки, оценки и начала добычи ресурсов до прибытия астронавтов.

"Роботизированные миссии-предшественники могли бы начать добычу и переработку ресурсов, особенно для производства топлива", – говорит Гросс. – "НАСА и частные компании проводят множество исследований по этому вопросу. Также, например, роботизированное строительство мест обитания или предварительное производство кислорода являются возможными проектами".

Использование гидратированных минералов открывает новые возможности для исследования и долгосрочного обитания на Марсе, в том числе в экваториальных регионах, в отличие от полярных областей, где добыча ресурсов может быть более сложной и дорогостоящей. Это исследование демонстрирует важность развития технологий ISRU для обеспечения устойчивого присутствия человека на Красной планете.

#марс #ресурсы #isru #гидратированные минералы #пилотируемые миссии
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