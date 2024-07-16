Тайваньская компания TSMC займется производством нового графического процессора Intel Falcon Shores, который будет использоваться в решениях для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Процессор выйдет в 2025 году.

Согласно сообщениям тайваньских СМИ, компания TSMC будет производить новый графический процессор Intel следующего поколения под названием Falcon Shores. Этот чип предназначен для использования в решениях для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений и должен выйти на рынок в конце 2025 года.

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Производство нового графического процессора Intel Falcon Shores уже завершено, и TSMC готовится к его массовому выпуску. Согласно предоставленной информации, Falcon Shores будет производиться с использованием передовых 3-нм и 5-нм технологических процессов TSMC, а для интеграции высокоскоростной памяти HBM будет применяться технология CoWoS-R, которая является более дешевым вариантом 2.5D-упаковки. Структура показана на рисунке ниже:

Intel запланировала выпуск нескольких вариантов Falcon Shores, ориентированных на рынки высокого, среднего и низкого уровня, чтобы конкурировать за заказы на ускорители искусственного интеллекта. Это должно позволить компании охватить широкий спектр потребностей клиентов.

Ни TSMC, ни Intel пока не прокомментировали эти рыночные слухи. Однако, согласно прошлым заявлениям Intel, Falcon Shores станет преемником графического процессора Ponte Vecchio и ускорителя Gaudi 3, оснащенного архитектурой следующего поколения Intel Xe.