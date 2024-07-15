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Во время военных учений в Баварии танк случайно выстрелил в гражданский автомобиль
Во время движения военной колонны по федеральной трассе в Баварии, Германия, один из танков случайно произвел несколько выстрелов, в результате чего был поврежден встречный гражданский автомобиль. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Серьезный инцидент с участием военной техники и гражданского транспорта произошел на одной из федеральных трасс в Баварии, Германия. Как сообщает немецкий журнал Spiegel, во время движения колонны военных танков по дороге Бундесштрассе, 12 в направлении города Пассау, одна из боевых машин неожиданно открыла огонь, в результате чего был поврежден встречный легковой автомобиль.

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Согласно предварительным данным, военный танк, входивший в состав колонны, был заряжен холостыми снарядами, а стрельба производилась в воздух в целях безопасности. Однако, несмотря на это, одна из гильз от выстрела все же попала в гражданский автомобиль, который двигался во встречном направлении.

За рулем поврежденной машины находилась 32-летняя женщина. Подробности ее состояния и степени полученных травм, если таковые имели место, в материале не уточняются. Также не сообщается, были ли пострадавшие среди военнослужащих.

Детали произошедшего инцидента пока неизвестны. Правоохранительные органы, в том числе прокуратура города Пассау, начали расследование случившегося.

#германия #танк #военные учения #бавария
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