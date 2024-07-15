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Европейская FCAS - первая крупномасштабная оборонная программа с полностью интегрированным ИИ
Европейская программа FCAS, нацеленная на создание комплекса боевых самолетов и беспилотников к 2040-м годам, может стать первой крупной оборонной программой с полной интеграцией искусственного интеллекта. Ключевую роль ИИ будет играть во всех аспектах системы, от разработки платформы до принятия решений о применении оружия. Данная концепция вызывает как энтузиазм, так и обеспокоенность экспертов.

Европейская программа Mainland Europe's Future Combat Air System (FCAS) представляет собой амбициозную попытку создать комплекс боевых самолетов и беспилотников, которые должны быть приняты на вооружение в 2040-х годах. Ключевой особенностью FCAS является широкое применение искусственного интеллекта, который будет играть ключевую роль практически во всех аспектах системы - от разработки платформы до принятия решений о применении оружия. Данная концепция может стать первой крупномасштабной оборонной программой с полностью интегрированным ИИ, вызывая как энтузиазм, так и обеспокоенность экспертов.

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Консорциум Германии, Франции и Испании (к которому в прошлом году присоединилась Бельгия в качестве наблюдателя) обещает запустить первые летающие демонстраторы футуристической идеи FCAS к концу этого десятилетия. Ключевым новшеством системы по сравнению с существующими платформами является использование так называемых "лояльных ведомых" - дронов, которые должны действовать в паре с основным пилотируемым самолетом, выполняя различные задачи по улучшению миссии.

Для управления этими беспилотными аппаратами потребуется определенный уровень автоматизации или автономности, что станет одним из ключевых направлений в разработке FCAS. Компания NeuralAgent, например, предлагает использовать "подход ИИ-агента", при котором каждый дрон будет использовать собственные локальные модели для автономного функционирования, обмениваясь информацией с коллегами по защищенным каналам связи. Это позволит обеспечить устойчивую связь даже в условиях радиоэлектронной борьбы.

Помимо сетевого взаимодействия, ИИ-алгоритмы в FCAS будут задействованы в планировании миссий, принятии решений на основе боевой обстановки и перемещении активов. Это потребует радикального переосмысления роли пилота, который должен будет стать "оператором миссии", управляя как пилотируемыми, так и беспилотными компонентами. Сам полет самолета может отойти на второй план, поскольку даже пилотируемые платформы смогут летать полностью автономно.

Представители Airbus, выступающей в качестве ключевого координатора проекта, отмечают, что многие технологии ИИ, которые будут использоваться в FCAS, уже существуют в той или иной форме. Однако процесс их интеграции в единую систему представляет серьезную техническую и организационную задачу. Компании-разработчики работают над созданием "цифрового сборочного цеха", чтобы обеспечить совместимость и эффективное взаимодействие различных ИИ-приложений.

В то же время, неправительственные организации и эксперты по автономному оружию выражают обеспокоенность в связи с делегированием машинам слишком большой власти, в том числе в вопросах применения силы. Опасения вызывают ненадежность машинного зрения, непрозрачность процесса принятия решений ИИ-системами, а также риск автономного применения тактического мышления к стратегическим задачам. Представители Airbus не исключают, что FCAS может получить способность к автономному применению оружия в зависимости от "правил ведения боевых действий".

Из всего вышесказанного становится ясно, что европейская программа FCAS представляет собой амбициозную попытку создать комплекс боевых самолетов и беспилотников, в котором ключевую роль будет играть искусственный интеллект. Данная концепция открывает новые возможности, но также вызывает серьезные этические вопросы, требующие тщательного рассмотрения.

#искусственный интеллект #европа #беспилотники #ии #fcas
Источник: yahoo.com
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