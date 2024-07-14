Российские военные нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины с применением новейшей 3-тонной авиационной бомбы ФАБ-3000. Видеозапись этого удара была опубликована Министерством обороны РФ.

Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по позициям ВСУ, применив новейшую 3-тонную авиационную бомбу ФАБ-3000. Видеозапись этого удара была опубликована Министерством обороны РФ. По оценкам экспертов, данная бомба обладает колоссальной разрушительной силой и способна поражать наиболее укрепленные объекты противника.

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Согласно сообщению Минобороны, удар был нанесен экипажем истребителя-бомбардировщика Су-34 по пункту временной дислокации ВСУ. При этом применялась авиационная бомба ФАБ-3000, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Данная технология позволяет наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.

Как наши, так и многие зарубежные эксперты не раз отмечали, что ФАБ-3000 обладает колоссальной разрушительной силой и способна поражать даже наиболее укрепленные цели, такие как долговременные сооружения и углубленные командные пункты. Новые технологии, в частности УМПК, превращают эту бомбу в высокоточное оружие.

Минобороны также опубликовало видеозапись применения ФАБ-3000. На кадрах довольно подробно показа процесс крепления бомбы к истребителю, непосредственный сброс и момент раскрывания крыльев УМПК, а также визуальное подтверждения попадания по цели, вызвавшего мощный взрыв.

Таким образом, российская авиация продемонстрировала применение новейшей сверхмощной авиабомбы ФАБ-3000 для поражения укрепленных позиций ВСУ. Данный боеприпас обладает беспрецедентной разрушительной мощью и способен эффективно уничтожать наиболее защищенные объекты противника.