Власти Республики Крым объявили о начале строительства первой в регионе автомобильной дороги, возводимой с применением технологий информационного моделирования (BIM). Новая трасса в объезд детского центра "Артек" станет пилотным проектом для отработки современных методов проектирования и строительства дорожной инфраструктуры.

Власти Республики Крым сообщили о начале строительства первой в регионе автомобильной дороги, возводимой с использованием технологий информационного моделирования (BIM). Новая трасса в обход детского центра "Артек" должна стать пилотным проектом для отработки передовых методов проектирования и строительства дорожной инфраструктуры.

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Согласно информации Службы автомобильных дорог Крыма, проект новой дороги в объезд МДЦ "Артек" уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Планируется, что строительные работы начнутся в августе текущего года, а открытие движения по трассе намечено на конец 2025 года с вводом в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.

Применение технологий информационного моделирования (BIM) при проектировании и строительстве этой дороги позволит повысить качество работ, снизить риски возникновения ошибок, а также более точно рассчитать объемы и стоимость строительства. Это особенно важно в условиях сложного горного рельефа Крыма, где потребуется возведение мостов и массивных подпорных сооружений.

Протяженность основного участка новой трассы составит почти 2 километра, дорога будет двухполосной. Финансирование проекта осуществляется в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", на реализацию объекта выделено 934 млн рублей.

Использование BIM-технологий в дорожном строительстве позволяет значительно повысить эффективность всего жизненного цикла объекта - от проектирования до эксплуатации. Данный пилотный проект в Крыму станет важным шагом в освоении передовых цифровых методик в дорожной отрасли региона.

Крым становится первопроходцем в применении технологий информационного моделирования при возведении автомобильных дорог. Новая трасса в обход "Артека" станет практическим примером использования BIM-моделирования в дорожном строительстве Республики.