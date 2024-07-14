Китайский автопроизводитель Jetour представил новый гибридный внедорожник Shanhai T1, который отличается рекордно низким расходом топлива в 1,08 л/100 км. Автомобиль уже дебютировал на Пекинском автосалоне и скоро поступит в продажу на китайском рынке.

Китайское Министерство информационных технологий (MIIT) представило новый гибридный кроссовер Jetour Shanhai T1. Автомобиль позиционируется ниже модели Shanhai T2. Shanhai T1 уже дебютировал на Пекинском автосалоне 2024 года и, как ожидается, будет официально запущен в продажу в четвертом квартале этого года.

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Линейка продуктов Shanhai от Jetour включает в себя легкие внедорожники, хардкорные внедорожники и пикапы. Новый Shanhai T1 позиционируется ниже флагманского Shanhai T2, который стоит от 179 900 до 209 900 юаней (2 154 590 - 2 513 888 руб).

Shanhai T1 будет оснащаться гибридной силовой установкой Chery Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM, состоящей из 1,5-литрового турбированного двигателя мощностью 154 л.с., электродвигателей и литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареи. Максимальная комбинированная мощность системы составляет 603 л.с. При этом расход топлива заявлен на уровне всего 1,08 л/100 км, а максимальная скорость – 180 км/ч.

Автомобиль также будет доступен в бензиновой версии, которая, вероятно, получит тот же 1,5-литровый или 2,0-литровый турбомотор, что и модель Jetour Traveller, в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач или 8-ступенчатым "автоматом".

Габариты Shanhai T1 составляют 4706/1967/1845 мм, а колесная база – 2810 мм. Снаряженная масса – 1963-2000 кг в зависимости от комплектации. Автомобиль оснащен шинами 235/60 R19 и имеет внушительные внедорожные характеристики: угол въезда 27° и угол съезда 25°.

Помимо гибридной силовой установки, Shanhai T1 получит опциональные элементы дизайна, такие как решетка радиатора, задняя конструкция, диски, люк на крыше, задние четверти, буксировочный крюк и электрический разъем. Буксировочная мощность составляет 1600 кг.

Эксперты отмечают, что выход Shanhai T1 на рынок станет важным шагом для Jetour в развитии линейки гибридных внедорожников. Новая модель должна привлечь внимание покупателей, ищущих сочетание высокой экономичности и внедорожных возможностей.