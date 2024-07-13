Компания Neuralink, занимающаяся разработкой интерфейсов "мозг-компьютер", объявила амбициозные планы по массовому внедрению своих мозговых имплантатов. Основатель Илон Маск сообщил, что к 2026 году чипы будут установлены более чем 1000 пациентам. Первый участник программы Ноланд Арбо отметил, что технология изменила его жизнь, но позже возникли технические проблемы с имплантатом.

Компания Neuralink, основанная миллиардером Илоном Маском, объявила о своих амбициозных планах по массовому внедрению мозговых имплантатов. Согласно заявлению Маска, к 2026 году чипы будут установлены более чем 1000 пациентам. Первый участник программы Ноланд Арбо ранее отмечал, что технология изменила его жизнь, но позже возникли технические проблемы с имплантатом.

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Вечером 11 числа Илон Маск сообщил на своей платформе X (Twitter), что целью Neuralink является имплантация мозговых компьютерных чипов более чем 1000 пациентам к 2026 году. Это значительно более конкретный прогноз, чем озвучивался ранее.

Первый пациент, которому был имплантирован мозг-компьютерный чип Neuralink, Ноланд Арбо, ранее публично заявлял, что эта технология "изменила его жизнь". До операции он не мог эффективно взаимодействовать с технологиями и быстро печатать. После установки чипа Арбо смог легко пользоваться гаджетами и даже играть в видеоигры.

Однако в мае этого года в мозгу Ноланда Арбо оторвался крошечный провод. Руководитель Neuralink заявил, что состояние проводов в чипе теперь "более или менее очень стабильное", но данный инцидент показывает, что технология все еще имеет определенные технические ограничения.

Маск также рассказал, что конечная цель Neuralink – установить "симбиотические отношения" между людьми и цифровым интеллектом, чтобы ослабить "цивилизационные риски, создаваемые ИИ". По его словам, интерфейс "мозг-компьютер" позволяет пациентам управлять конечностями роботов быстрее, чем естественными связями.

Несмотря на возникшие технические проблемы, Neuralink демонстрирует значительный прогресс в разработке своих имплантатов. Компания Илона Маска стремится к массовому внедрению этой технологии в ближайшие годы, хотя вопросы безопасности и долгосрочной стабильности имплантатов все еще требуют тщательной проработки.