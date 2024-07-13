Американский политолог Джон Миршаймер раскритиковал эффективность западного оружия, поставляемого Украине, заявив, что Россия успешно нейтрализует его. Эксперт также высказал сомнения в перспективах Украины и НАТО, несмотря на оптимистичные заявления президента США Джо Байдена.

Известный американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive высказал резкую критику в адрес эффективности западного оружия, поставляемого Украине. По его словам, Россия успешно нейтрализует передовые системы вооружений, что ставит под сомнение перспективы Украины и НАТО в конфликте. Эксперт также усомнился в способности президента США Джо Байдена адекватно оценивать ситуацию и принимать верные стратегические решения.

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Миршаймер заявил, что он "потрясен" тем, насколько плохо работает современное западное оружие на Украине. "Русские проделали блестящую работу по нейтрализации всего этого сложного оружия", - отметил он. Эксперт подчеркнул, что даже в Пентагоне признают высокое мастерство России в противодействии передовым системам вооружений.

По мнению политолога, ситуация на Украине является "катастрофической", и у Киева нет шансов на улучшение положения. Это, в свою очередь, ставит НАТО "в крайне неудобное положение", поскольку альянс связал свою судьбу с Украиной. Миршаймер считает, что администрация Байдена пребывает в "заблуждении" относительно хода военных действий и возможностей Украины.

Эксперт также высказал мнение, что риторика Байдена, направленная на демонстрацию силы и решимости НАТО, является скорее попыткой "отправить сигнал" России, чем реальным отражением ситуации. По его словам, президент США, вероятно, стремится сохранить боевой дух украинцев и поддержку американской общественности, опасаясь, что Украина может "развалиться", если люди поймут, что Запад не в состоянии ее защитить.

В целом Миршаймер пессимистично оценивает перспективы Украины и НАТО в конфликте с Россией. Он считает, что разумнее было бы сейчас попытаться договориться и "выбраться из этой катастрофы", но Запад не заинтересован в таком исходе, предпочитая сохранять Украину в состоянии ведения боевых действий.