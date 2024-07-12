Российские власти о работе популярных мессенджеров и видеохостингов. Подробности - в нашей статье.

Российские регуляторы начали применять меры по замедлению работы популярных интернет-сервисов, таких как мессенджер WhatsApp и видеохостинг YouTube. Как заявляют представители Госдумы, эти действия связаны с необходимостью обеспечения безопасности и контроля за соблюдением законодательства.

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Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил, что замедление работы WhatsApp уже применяется в отдельных регионах России по решению регулятора. Так было, например, в случае с Дагестаном, где такие меры были связаны с антитеррористической деятельностью. При этом депутат подчеркнул, что на данный момент решения о полной блокировке мессенджера на территории страны не принималось.

Аналогичные проблемы с работой WhatsApp в последние дни фиксировались и в других регионах, включая Краснодарский край, Москву, Ростовскую и Волгоградскую области, а также Ставрополье. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн отметил, что мессенджер, принадлежащий компании Meta*, неоднократно нарушал российское законодательство, за что его регулярно штрафовали.

Кроме того, 12 июля "Ростелеком" предупредил о возможном замедлении работы видеохостинга YouTube. Причиной называются технические проблемы с оборудованием Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов у абонентов всех российских операторов. В Кремле заявили, что планов по блокировке доступа к YouTube нет, а сложности в работе сервиса связаны с тем, что оборудование Google не обновляется уже более двух лет после ухода компании с российского рынка.

Таким образом, российские власти продолжают внимательно следить за работой популярных интернет-сервисов и при необходимости применять меры по ограничению их доступности на территории страны. Эксперты отмечают, что подобные действия могут быть связаны с обеспечением безопасности и контролем за соблюдением российского законодательства.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.