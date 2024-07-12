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Конгресс США требует рассмотреть закупку ракетных малых кораблей и модернизацию существующих судов
Конгресс США потребовал от Военно-морских сил проанализировать возможность приобретения нового класса малых ракетных кораблей, чтобы компенсировать сокращение ракетных возможностей флота. Это связано с задержками в программе фрегатов класса Constellation и выводом из эксплуатации крейсеров и подводных лодок с большим количеством пусковых установок.

The War Zone в своей статье сообщает, что на этой неделе Конгресс США потребовал от Военно-морских сил рассмотреть возможность закупки нового класса малых ракетных кораблей, оснащенных ракетами, или добавления пусковых установок на болтах к существующим судам, включая десантные и вспомогательные типы кораблей поддержки, чтобы компенсировать сокращение ракетных возможностей американского флота. Это связано с серьезными задержками в программе фрегатов класса Constellation, а также планами по выводу из эксплуатации крейсеров класса Ticonderoga и подводных лодок класса Ohio, которые обладают значительными ракетными арсеналами.

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Согласно отчету, сопровождающему новый проект ежегодного законопроекта об оборонной политике на 2025 финансовый год, Комитет Сената по вооруженным силам обеспокоен "прогнозируемым снижением количества боевых кораблей ВМС и мощности вертикальных пусковых установок (VLS) всего флота в период с настоящего момента по 2027 год". Это является следствием того, что запланирован вывод из эксплуатации крейсеров класса Ticonderoga, каждый из которых имеет 122 ячейки VLS, и четыре подводные лодки с управляемыми ракетами класса Ohio, способные нести до 154 крылатых ракет Tomahawk.

Комитет Сената США считает, что эти сокращения увеличивают риск для сил США в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования на фоне наращивания военно-морских сил Китая. Поэтому законодатели потребовали от ВМС провести "исследование малогабаритных надводных боевых кораблей с высокой производительностью", которые могли бы компенсировать снижение ракетных возможностей.

Что касается надводных сил, ВМС США рассчитывают, что эсминцы класса Flight III Arleigh Burke с 96 ячейками VLS и будущий проект эсминца DDG(X) постепенно заполнят образовавшийся пробел. Кроме того, фрегаты класса Constellation и будущие беспилотные корабли также должны помочь укрепить общую мощность VLS флота. Однако, как отмечается в статье The War Zone, программа фрегатов Constellation сталкивается с серьезными задержками, что вызывает дополнительную обеспокоенность законодателей.

Если же говорить про наличие малых ракетных кораблей у ВМФ России, то по данным, опубликованным на сайте russianships.info, в текущем году таковых во всех флотах 24, 3 из которых приписаны к Каспийской флотилии. И именно такие корабли много лет тому назад нанесли из акватории Каспия залп 18-ю крылатыми ракетами Калибр-НК по террористам, базировавшимся тогда в Сирии.


#вмс сша #ракетные корабли
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