Конгресс США потребовал от Военно-морских сил проанализировать возможность приобретения нового класса малых ракетных кораблей, чтобы компенсировать сокращение ракетных возможностей флота. Это связано с задержками в программе фрегатов класса Constellation и выводом из эксплуатации крейсеров и подводных лодок с большим количеством пусковых установок.

The War Zone в своей статье сообщает, что на этой неделе Конгресс США потребовал от Военно-морских сил рассмотреть возможность закупки нового класса малых ракетных кораблей, оснащенных ракетами, или добавления пусковых установок на болтах к существующим судам, включая десантные и вспомогательные типы кораблей поддержки, чтобы компенсировать сокращение ракетных возможностей американского флота. Это связано с серьезными задержками в программе фрегатов класса Constellation, а также планами по выводу из эксплуатации крейсеров класса Ticonderoga и подводных лодок класса Ohio, которые обладают значительными ракетными арсеналами.

реклама

Согласно отчету, сопровождающему новый проект ежегодного законопроекта об оборонной политике на 2025 финансовый год, Комитет Сената по вооруженным силам обеспокоен "прогнозируемым снижением количества боевых кораблей ВМС и мощности вертикальных пусковых установок (VLS) всего флота в период с настоящего момента по 2027 год". Это является следствием того, что запланирован вывод из эксплуатации крейсеров класса Ticonderoga, каждый из которых имеет 122 ячейки VLS, и четыре подводные лодки с управляемыми ракетами класса Ohio, способные нести до 154 крылатых ракет Tomahawk.

Комитет Сената США считает, что эти сокращения увеличивают риск для сил США в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования на фоне наращивания военно-морских сил Китая. Поэтому законодатели потребовали от ВМС провести "исследование малогабаритных надводных боевых кораблей с высокой производительностью", которые могли бы компенсировать снижение ракетных возможностей.

Что касается надводных сил, ВМС США рассчитывают, что эсминцы класса Flight III Arleigh Burke с 96 ячейками VLS и будущий проект эсминца DDG(X) постепенно заполнят образовавшийся пробел. Кроме того, фрегаты класса Constellation и будущие беспилотные корабли также должны помочь укрепить общую мощность VLS флота. Однако, как отмечается в статье The War Zone, программа фрегатов Constellation сталкивается с серьезными задержками, что вызывает дополнительную обеспокоенность законодателей.

Если же говорить про наличие малых ракетных кораблей у ВМФ России, то по данным, опубликованным на сайте russianships.info, в текущем году таковых во всех флотах 24, 3 из которых приписаны к Каспийской флотилии. И именно такие корабли много лет тому назад нанесли из акватории Каспия залп 18-ю крылатыми ракетами Калибр-НК по террористам, базировавшимся тогда в Сирии.



