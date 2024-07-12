The War Zone сообщает, что Украина является предполагаемым получателем нового относительно недорогого высокоточного боеприпаса воздушного базирования, разработку которого Военно-воздушные силы США планируют начать под названием Extended Range Attack Munition (ERAM).
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Как считают в США, ERAM, которая может иметь дальность до 400 км, даст украинским ВВС новые возможности для нанесения ударов по целям, находящимся за пределами досягаемости многих видов оружия, имеющихся в настоящее время в их арсенале, включая поставляемые Западом высокоточные бомбы. Это также дает идеальную возможность провести более оперативную оценку в реальном мире развивающихся концепций для быстрой разработки и масштабирования производства относительно сложных систем вооружения.
Поиск путей быстрого расширения возможностей дистанционного удара и значительного увеличения соответствующих запасов представляет большой интерес для американских военных, особенно когда речь идет о планировании вокруг потенциального будущего высокоуровневого конфликта с Китаем. Центр управления жизненным циклом ВВС (AFLCMC) Управления вооружениями на авиабазе Эглин во Флориде вчера без лишнего шума опубликовал запрос предложений (RFP) относительно ERAM.
Как сообщается в западных СМИ, российские войска успешно используют системы радиоэлектронной борьбы против пакетов наведения с GPS, используемых на различных воздушных и наземных боеприпасах, которые Украина получила от Соединенных Штатов и других западных партнеров. Поэтому американские военные имели свой собственный интерес к высокоточным боеприпасам, которые могли бы эффективно функционировать в условиях интенсивного радиоэлектронного подавления. The War Zone отмечает, что эти особые требования теперь становятся еще более понятными, зная, что ERAM предназначен для Украины.
В мае Пентагон также объявил, что ВВС подписали отдельный контракт на закупку новых головок самонаведения для высокоточных планирующих бомб Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER) для Украины. Это еще один пример того, как США стремятся укрепить возможности Украины по нанесению дальнобойных ударов.