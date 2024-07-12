Военно-воздушные силы США сообщили, что они планируют начать разработку нового относительно недорогого высокоточного боеприпаса воздушного базирования под названием Extended Range Attack Munition (ERAM) специально для Украины.

The War Zone сообщает, что Украина является предполагаемым получателем нового относительно недорогого высокоточного боеприпаса воздушного базирования, разработку которого Военно-воздушные силы США планируют начать под названием Extended Range Attack Munition (ERAM).

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Как считают в США, ERAM, которая может иметь дальность до 400 км, даст украинским ВВС новые возможности для нанесения ударов по целям, находящимся за пределами досягаемости многих видов оружия, имеющихся в настоящее время в их арсенале, включая поставляемые Западом высокоточные бомбы. Это также дает идеальную возможность провести более оперативную оценку в реальном мире развивающихся концепций для быстрой разработки и масштабирования производства относительно сложных систем вооружения.

Поиск путей быстрого расширения возможностей дистанционного удара и значительного увеличения соответствующих запасов представляет большой интерес для американских военных, особенно когда речь идет о планировании вокруг потенциального будущего высокоуровневого конфликта с Китаем. Центр управления жизненным циклом ВВС (AFLCMC) Управления вооружениями на авиабазе Эглин во Флориде вчера без лишнего шума опубликовал запрос предложений (RFP) относительно ERAM.

Как сообщается в западных СМИ, российские войска успешно используют системы радиоэлектронной борьбы против пакетов наведения с GPS, используемых на различных воздушных и наземных боеприпасах, которые Украина получила от Соединенных Штатов и других западных партнеров. Поэтому американские военные имели свой собственный интерес к высокоточным боеприпасам, которые могли бы эффективно функционировать в условиях интенсивного радиоэлектронного подавления. The War Zone отмечает, что эти особые требования теперь становятся еще более понятными, зная, что ERAM предназначен для Украины.

В мае Пентагон также объявил, что ВВС подписали отдельный контракт на закупку новых головок самонаведения для высокоточных планирующих бомб Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER) для Украины. Это еще один пример того, как США стремятся укрепить возможности Украины по нанесению дальнобойных ударов.