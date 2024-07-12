Компания Samsung выпустила долгожданное обновление для своего складного флагмана Galaxy Z Fold6, которое наконец-то позволяет пользователям добавлять отпечатки пальцев, не разворачивая устройство. Это значительно повышает удобство использования складных смартфонов.

Компания Samsung продолжает совершенствовать свои складные смартфоны.

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Согласно технологическому изданию 9to5Google, Samsung наконец-то реализовала возможность добавления отпечатков пальцев на Galaxy Z Fold6 без необходимости разворачивать устройство. Ранее, начиная с выпуска первого складного телефона в 2019 году, пользователи могли регистрировать отпечатки только при открытом внутреннем экране.

Теперь же, спустя 5 лет, Samsung оптимизировала интерфейс настроек, позволяя добавлять аутентификацию по отпечатку пальца прямо в сложенном состоянии. Более того, во время процесса регистрации пользователям будет предлагаться тактильная обратная связь в виде вибрации.

Блог Global Chronicles прикрепляет соответствующие скриншоты:

Это значительно упрощает использование складного смартфона, поскольку пользователям больше не нужно каждый раз разворачивать устройство, чтобы разблокировать его. Эксперты отмечают, что такая функциональность была давно ожидаема владельцами складных гаджетов, и Samsung наконец-то смогла реализовать ее в своем флагманском устройстве.

Кроме того, компания выпустила обновление прошивки, которое устранило проблему отсутствия регистрации отпечатков пальцев в дизайне загрузки телефона Galaxy Z Fold6. Это говорит о том, что Samsung серьезно относится к повышению удобства и безопасности своих складных смартфонов.