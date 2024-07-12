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SpaceX расследует причины аномалии при запуске ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
Во время очередного запуска группы спутников Starlink ракетой Falcon 9 компании SpaceX произошла техническая неисправность, которая привела к выведению космических аппаратов на более низкую орбиту, чем планировалось. Специалисты SpaceX уже приступили к расследованию причин инцидента.

В четверг, 11 июля, компания SpaceX столкнулась с редкой аномалией во время очередного запуска своей ракеты Falcon 9 с партией интернет-спутников Starlink. Несмотря на успешное отделение первой ступени и ее посадку, верхняя ступень ракеты, выводившая 20 космических аппаратов на орбиту, столкнулась с проблемой, которая привела к нештатной ситуации.

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Как сообщил основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск, повторный запуск верхней ступени ракеты для повышения перигея (ближайшей к Земле точки орбиты) привел к отказу двигателя по неизвестным на данный момент причинам. В результате спутники Starlink были выведены на более низкую орбиту, чем планировалось.

Веб-трансляция, видеофрагмент которой можно посмотреть на сайте соцсети Х, запуска SpaceX показала скопление пушистого белого льда около двигателя, когда он заработал в космосе — необычное зрелище, которое может указывать на утечку топлива. Однако это всего лишь предположение; ни SpaceX, ни Маск пока ничего не сказали о льде.

Компания сообщила, что во время запуска двигатель второй ступени Falcon 9 не завершил второе включение, из-за чего спутники оказались на более низкой орбите. Специалисты SpaceX уже установили связь с пятью космическими аппаратами и пытаются поднять их на целевую орбиту с помощью ионных двигателей.

Стоит отметить, что ракета Falcon 9 известна своей надежностью – за всю историю эксплуатации она потерпела лишь один полный отказ во время запуска в 2015 году. Сегодняшний инцидент стал первым подобным случаем за последние годы. Неясно, как он повлияет на дальнейшие планы SpaceX по запускам Falcon 9 – компании сначала нужно разобраться в причинах произошедшего.

Запуск в четверг был очередной специализированной миссией Falcon 9 по выводу на орбиту спутников Starlink. На сегодняшний день группировка Starlink насчитывает более 6100 действующих космических аппаратов, и большинство последних запусков Falcon 9 были посвящены именно ей.

#spacex #starlink #ракета #falcon 9
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