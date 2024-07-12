Служба внешней разведки России обнародовала секретное донесение о планах Франции отправить около 2 тысяч военнослужащих на Украину. Этот шаг Парижа вызывает обеспокоенность из-за растущих потерь французских солдат на фронте.

Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала секретное донесение своего агента о намерении Франции отправить около 2 тысяч военнослужащих на Украину.

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Согласно опубликованной шифрограмме, резидент под псевдонимом Феликс сообщил, что "французский контингент для отправки на Украину все же готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек". Во французской армии уже обеспокоены ростом числа погибших на Украине военнослужащих.

В донесении отмечается, что "обнародование столь чувствительных данных способно спровоцировать массовые протесты" во Франции. Кроме того, во французском Минобороны опасаются недовольства среди офицеров среднего звена, поскольку "подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине ХХ века".

Вместе с тем, Париж побаивается, что такое количество военных будет слишком заметным для российской армии, которая сразу сделает их приоритетной целью.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допускал возможность отправки французских войск на Украину, а также не исключал проведение наземной операции против российских сил. Однако власти ряда стран раскритиковали эти заявления, в том числе США, которые исключили возможность отправки американских солдат.

Таким образом, нынешнее французское правительство, несмотря на растущие потери, готово пойти на эскалацию конфликта на Украине, выслав туда значительный военный контингент. Этот шаг вызывает опасения как внутри страны, так и за ее пределами.