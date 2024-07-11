Китайская частная космическая компания iSpace потерпела очередную неудачу при запуске своей ракеты Hyperbola-1. Это уже четвертый неудачный старт для компании, которая ранее стала первой частной китайской фирмой, достигшей орбиты. Подробности происшествия и возможные причины сбоя расследуются.

Китайская частная космическая компания iSpace потерпела очередную неудачу при запуске своей ракеты Hyperbola-1. Четырехступенчатая твердотопливная ракета стартовала с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби вечером 10 июля, однако миссия завершилась неудачей из-за неисправности, возникшей на четвертой ступени. Это уже четвертый неудачный запуск для iSpace, которая ранее стала первой частной китайской компанией, достигшей орбиты.

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Базирующаяся в Пекине компания iSpace (Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd.) сообщила, что неисправность возникла на четвертой ступени ракеты Hyperbola-1 во время запуска в среду вечером. Компания пообещала как можно скорее раскрыть конкретные причины сбоя после детального расследования и проверки.

Это уже четвертая неудача для iSpace с момента ее исторического первого успешного орбитального запуска в 2019 году. После этого события ракета Hyperbola-1 потерпела три последовательных неудачи, прежде чем компании удалось провести два успешных полета в 2023 году. Теперь она столкнулась с новым провалом.

Потеря может усилить опасения по поводу коммерческой пусковой отрасли Китая, поскольку она следует за недавним катастрофическим статическим взрывом Space Pioneer, в результате которого полностью заправленная первая ступень непреднамеренно вылетела с испытательного стенда.

Несмотря на эти неудачи, iSpace продолжает развивать свою деятельность и рассматривается как один из ведущих игроков на быстрорастущем китайском коммерческом космическом рынке. Компания заявляет, что будет работать над устранением проблем и возобновлением успешных запусков в ближайшем будущем. Также следует учесть, что в секторе коммерческих запусков Китая есть и другие компании. Так, например, Dahang Yueqian или Cosmoleap, которая была организована всего четыре месяца тому назад и уже представила концепт-арт своей ракеты.

Арт иллюстрирует планы по разработке ракеты с девятью двигателями, осуществляющими активный спуск по аналогии с тем, что планирует SpaceX для возвращения своих ускорителей Starship Superheavy.