Microsoft подписала крупнейшее на сегодняшний день соглашение о приобретении кредитов на удаление 500 000 тонн углекислого газа у компании 1PointFive, занимающейся технологиями прямого захвата воздуха. Сделка стоит сотни миллионов долларов и по заверениям Microsoft поможет достичь цели по нулевым выбросам к 2030 году.

Компания Microsoft сделала очередной шаг к достижению своей цели по нулевым выбросам к 2030 году, подписав крупнейшее на сегодняшний день соглашение о приобретении кредитов на удаление 500 000 тонн углекислого газа. Сделка, стоимость которой оценивается в сотни миллионов долларов, была заключена с компанией 1PointFive, занимающейся технологиями прямого захвата воздуха (DAC). Это решение поможет Microsoft компенсировать растущие выбросы, связанные с развитием ее инфраструктуры для искусственного интеллекта.

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Согласно условиям соглашения, 1PointFive, дочерняя компания Occidental Petroleum, будет поставлять Microsoft кредиты на удаление углекислого газа в течение 6 лет. Эти кредиты будут получены с помощью технологии прямого захвата воздуха, которая позволяет улавливать CO2 непосредственно из атмосферы и надежно хранить его под землей.

"Мы рады этому знаменательному соглашению по прямому захвату воздуха, которое является результатом лидерства Microsoft в области удаления углерода и сосредоточенности на построении более устойчивого будущего", - сказал Майкл Эйвери, президент и генеральный директор 1PointFive.

Технология прямого захвата воздуха рассматривается как важный инструмент для удаления остаточных выбросов, особенно в отраслях, где трудно сократить выбросы. По данным 1PointFive, строящийся ими объект STRATOS сможет улавливать до 500 000 метрических тонн CO2 в год при выходе на полную мощность, что сделает его крупнейшим в мире проектом такого рода.

"Чтобы достичь гигатонн удаления, необходимых в этом столетии, такие первые в своем роде проекты, как STRATOS, необходимы для перехода от пилотных проектов к масштабированию", - отметил Брайан Маррс, старший директор по удалению углерода и энергетике в Microsoft.

Примечание: Углеродные кредиты — это способ, с помощью которого компании могут приобретать поддающиеся проверке сокращения выбросов у третьих сторон, чтобы «компенсировать» свои собственные выбросы, но этот метод всегда вызывал споры.