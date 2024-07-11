Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Delaware станет первой в своем классе, оснащенной возможностью запуска беспилотных подводных аппаратов REMUS 600 UUV через торпедные аппараты.

Американские военно-морские силы готовятся к новой вехе в развитии подводных технологий. Надежные источники сообщают, что атомная подводная лодка USS Delaware [SSN-791] станет первой в своем классе, которая получит возможность запуска беспилотных подводных аппаратов REMUS 600 UUV прямо из своих торпедных аппаратов. Это нововведение значительно расширит боевые возможности субмарины и позволит ей выполнять широкий спектр задач, от противоминной борьбы до мониторинга окружающей среды.

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Как сообщил вице-адмирал Роб Гоше, командующий подводными силами ВМС США, установка REMUS 600 UUV на борту USS Delaware начнется в ближайшие недели, а их развертывание запланировано на конец этого года. Ранее ВМС уже проводили испытания этих беспилотных подводных аппаратов на USS Delaware в прошлом году, подтвердив их совместимость с торпедными трубами подводной лодки.

REMUS 600 UUV, ласково называемый американцами "Желтая мурена", является универсальным и передовым беспилотным подводным аппаратом, разработанным компанией Hydroid, дочерним предприятием Kongsberg Maritime. Длина REMUS 600 составляет около 3,25 метра при диаметре 32,4 см, что позволяет легко развертывать и извлекать его с различных платформ, включая корабли и субмарины. Аппарат оснащен гребным винтом, приводимым в движение электродвигателем, обеспечивающим высокую маневренность и эффективность в различных подводных условиях.

Важной особенностью REMUS 600 является его способность погружаться на глубину до 600 метров, что делает его пригодным для выполнения широкого спектра подводных задач, включая противоминную борьбу, гидрографические исследования и мониторинг окружающей среды. Кроме того, беспилотник может оставаться под водой до 24 часов, в зависимости от профиля миссии и конфигурации батареи, что позволяет ему охватывать большие площади и собирать значительные объемы данных за одно развертывание.

Оснащение USS Delaware [SSN-791] возможностью запуска REMUS 600 UUV является важным шагом в развитии подводных технологий ВМС США. Это позволит субмарине класса Virginia выполнять более широкий круг задач, включая защиту критической морской инфраструктуры, а также повысит ее разведывательные и боевые возможности. Данное нововведение делает USS Delaware пионером среди действующих подводных лодок ВМС США, получивших такое усовершенствование.