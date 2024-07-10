Британский военный эксперт Александр Меркурис сообщил, что Вооруженные силы Украины начинают несанкционированно оставлять передовые позиции из-за больших потерь и низкой мотивации новобранцев. Эксперт предупреждает о тревожных тенденциях на фронте.

Британский военный аналитик и эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают самовольно оставлять передовые позиции, несмотря на требования верховного командования об их защите. По словам эксперта, это связано с масштабными потерями украинских войск и отсутствием мотивации у новых мобилизованных солдат.

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Меркурис подчеркнул, что неоднократно предупреждал об ухудшении ситуации для армии Украины, и теперь его прогнозы подтверждаются. Он сообщил, что 47-я механизированная бригада ВСУ не только начинает терять занимаемые позиции, но и ее солдаты уже приступили к несанкционированным отступлениям.

"ВСУ покидают позиции, защиты которых требует верховное командование. Солдатам приходится бежать из-за масштабов потерь и отсутствия мотивации у новоприбывших", - заявил Меркурис.

Эксперт не преминул сказать, что сообщений о том, "что украинцы на фронтах начинают слабеть, становится все больше и больше". По его словам, это является тревожным сигналом, свидетельствующим об ухудшении ситуации для Вооруженных сил Украины.

Меркурис также высказал мнение, что сложившаяся ситуация вокруг Украины представляет собой "худшее время для НАТО за всю его историю". Он считает, что Альянс сталкивается с серьезными проблемами, в том числе из-за политических трудностей в руководстве США.

Таким образом, по оценке британского эксперта, украинская армия начинает терять контроль над занимаемыми позициями, что может стать тревожным сигналом для всего военно-политического руководства Киева и его западных союзников.