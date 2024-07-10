Калифорнийский стартап Savor, поддерживаемый Биллом Гейтсом, разработал технологию производства жиров, молока, мороженого и даже мяса из углекислого газа и воды. Компания утверждает, что ее продукты не наносят вреда окружающей среде и по вкусу не отличаются от традиционных.

Калифорнийский стартап Savor, поддерживаемый Биллом Гейтсом, разработал технологию производства жиров, молока, мороженого и даже мяса без использования животных или сельскохозяйственных угодий. Компания утверждает, что ее продукты не только экологичны, но и ничем не уступают по вкусу традиционным аналогам.

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Компания Savor из Сан-Хосе использует термохимический процесс для создания жира животного происхождения, который не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, как в случае с молочной промышленностью и растительными аналогами. Savor производит полезные продукты без животных, сельскохозяйственных угодий, удобрений, гормонов и антибиотиков. Это настоящие жиры, а не их заменители заверяет производитель и, поэтому они сохраняют весь вкус и питательную ценность.

Основой для производства этих продуктов является углекислый газ, извлекаемый из воздуха, и водород, получаемый из воды. Как объясняет Билл Гейтс, компания "решила создать те же самые цепочки углерода и водорода — без привлечения животных или растений". Этот процесс не выделяет парниковых газов, не использует сельскохозяйственных угодий и потребляет в тысячную часть меньше воды, чем традиционное сельское хозяйство.

По словам Гейтса, "идея перехода на лабораторные жиры и масла может показаться странной на первый взгляд, но их потенциал для значительного сокращения нашего углеродного следа огромен". Основная задача Savor – снизить цену на свои продукты, чтобы они стали доступны массовому потребителю и могли заменить традиционные животные и растительные жиры.

Несмотря на скептицизм, который может вызвать идея "лабораторных" продуктов питания, Гейтс уверен, что технология Savor имеет большие перспективы. Он надеется, что его поддержка поможет компании преодолеть барьеры восприятия и сделать свои инновационные продукты более популярными.