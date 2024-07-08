Huawei готовится представить свой новый флагманский процессор Kirin 9100, который, по слухам, может превзойти по производительности даже Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Инсайдер утверждает, что улучшенная оптимизация ПО и производственный процесс позволят Kirin 9100 стать более мощным решением.

Huawei готовится к выпуску своего нового флагманского процессора Kirin 9100, который, согласно слухам, может превзойти по производительности даже текущий топовый чип Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 2. Инсайдер утверждает, что улучшенная оптимизация программного обеспечения и производственный процесс позволят Kirin 9100 стать более мощным решением, которое обеспечит более плавную работу на устройствах Huawei.

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По данным инсайдера с ником jasonwill, Kirin 9100 от Huawei "несомненно будет иметь более высокую общую производительность, чем Snapdragon 8 Gen 2". Хотя бумажные характеристики нового чипа Kirin могут и не превзойти показатели Snapdragon 8 Gen 3, ожидается, что фактический пользовательский опыт на устройствах с Kirin 9100 будет лучше.

Одним из ключевых факторов, позволяющих Kirin 9100 стать более производительным, является оптимизация программного обеспечения. Huawei планирует выпустить HarmonyOS NEXT одновременно с новым чипсетом, полностью отказавшись от использования Android от Google. По данным компании, HarmonyOS NEXT в три раза эффективнее использует оперативную память по сравнению с Android, что обеспечит более плавную работу пользовательского интерфейса даже на старых чипсетах Kirin.

Другим важным моментом является производственный процесс Kirin 9100. Сообщается, что новый чип будет массово выпускаться с использованием 5-нанометрового техпроцесса SMIC. Хотя эта технология не является самой передовой, она все же должна обеспечить улучшенную производительность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями чипсетов Kirin.

Таким образом, благодаря оптимизации программного обеспечения и производственному процессу, Kirin 9100 может стать существенным шагом вперед для Huawei в борьбе за лидерство на рынке флагманских смартфонов. Если инсайдерская информация подтвердится, новый чипсет Kirin может составить серьезную конкуренцию текущему флагману Qualcomm.