Компания BYD провела масштабные тесты своего гибридного седана Qin L, в ходе которых автомобиль продемонстрировал впечатляющий запас хода - 2727 километров на одной заправке. Этот результат значительно превышает официально заявленные характеристики модели.

Компания BYD провела обширные тесты своего гибридного седана Qin L, в ходе которых автомобиль продемонстрировал выдающиеся показатели автономного хода. Согласно результатам испытаний, проведенных при участии многих СМИ, Qin L смог проехать 2727 километров на одной заправке, значительно превзойдя официально заявленные характеристики модели.

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Тестирование Qin L проводилось в начале июня на маршруте от Сианя до Дуньхуана. Во время испытаний условия вождения были относительно сложными, так как высота над уровнем моря постепенно увеличивалась на протяжении всего пути. Тем не менее, автомобиль показал выдающиеся результаты.

После полной заправки и зарядки, Qin L был переведен в режим гибридного вождения (HEV) с экономичным профилем (ECO). Минимальный уровень заряда аккумулятора поддерживался на уровне 15%, температура кондиционера составляла 24°C, а передаточное число было выше 95%.

Согласно данным, полученным от Niuche.com, Qin L DM-i с запасом хода на электротяге 80 км смог проехать 2727 километров до полной остановки. Этот результат превзошел предыдущий рекорд выносливости модели и стал настоящим "промышленным чудом", по словам экспертов.

В другом тесте, проведенном на другом маршруте, Qin L DM-i с максимальным запасом хода 120 км проехал 2266 км до полной разрядки. Это также значительно превышает официально заявленные 2100 км комплексного запаса хода.

Официальные лица BYD утверждают, что Qin L имеет запас хода в 2100 километров на полном топливе и полной мощности, а расход топлива NEDC составляет 2,9 литра на 100 километров. Однако фактическое время автономной работы, измеренное многими СМИ, показало, что время автономной работы Qin L DM-i на полном топливе и полной мощности обычно превышает 2400 километров, что было отмечено на пресс-конференции компании.