Европейское космическое агентство готовится к первому запуску своей новой тяжелой ракеты-носителя Ariane 6. Этот важный старт ознаменует возвращение Европы к самостоятельным космическим полетам после годичного перерыва, связанного с выводом из эксплуатации предыдущей ракеты Ariane 5.

Европейское космическое агентство (ЕКА) готовится к первому запуску своей новой тяжелой ракеты-носителя Ariane 6. Этот старт ознаменует важный этап в восстановлении независимых возможностей Европы по выводу космических аппаратов на орбиту.

реклама

Ракета-носитель Ariane 6 производства Ariane Group должна совершить свой первый полет 9 июля в 20:00 по центральноевропейскому летнему времени (9:00 МСК). Запуск будет осуществлен с Европейского космического стартового центра во Французской Гвиане и транслироваться в прямом эфире.

Ariane 5, которая была основной системой запуска ЕКА с 1996 по 2023 год, завершила свою эксплуатацию в июле прошлого года после 117-го полета. Изначально планировалось, что Ariane 6 придет ей на смену сразу, но из-за многолетних задержек в разработке этого не произошло вовремя. В результате за последний год Европейскому космическому агентству пришлось полагаться на других поставщиков услуг запуска, таких как SpaceX, для отправки своих научных миссий в космос.

"Ariane 6 знаменует собой новую эру автономных и универсальных космических путешествий в Европе", - заявил в июне глава ЕКА Йозеф Ашбахер. Он подчеркнул, что новая ракета "восстановит независимый доступ Европы к космосу".

По данным экспертов, Ariane 6 будет обладать большей грузоподъемностью и гибкостью по сравнению со своей предшественницей. Это позволит ей выводить на орбиту более тяжелые спутники и космические аппараты, а также адаптироваться под различные задачи.