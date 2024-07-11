Владелец BMW X5 в США получил крупную компенсацию в размере 1,9 миллиона долларов после того, как ему прищемило большой палец электрическим доводчиком двери автомобиля. Несмотря на возражения компании, суд постановил, что BMW несет ответственность за полученную травму.

Стало известно о крупной компенсации, присужденной владельцу BMW X5 в США после травмы большого пальца, полученной из-за неисправности электрического доводчика двери автомобиля. Присяжные постановили, что производитель несет ответственность за инцидент, и обязали BMW выплатить пострадавшему 1,9 миллиона долларов.

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Инцидент произошел в июле 2016 года, когда владелец BMW X5 2013 года, внештатный инженер-программист Ботен, получил серьезную травму большого пальца правой руки. По его словам, когда он положил руку на дверную стойку, электрическая дверь с плавным закрыванием неожиданно захлопнулась, отрезав верхнюю часть большого пальца. Из-за серьезности травмы врачи не смогли пришить палец обратно.

После этого Ботен подал в суд на BMW, требуя 3 миллиона долларов компенсации. Он утверждал, что как инженер-программист потеряет около 250 000 долларов годового дохода из-за инвалидности большого пальца.

Представители BMW настаивали, что электрическая система дверей автомобиля не была неисправной, и ссылались на предупреждения в руководстве пользователя о необходимости соблюдать осторожность при закрывании дверей. Однако, несмотря на эти аргументы, присяжные в итоге постановили, что BMW несет полную ответственность за травмы Ботена, и присудили ему компенсацию в размере 1,9 миллиона долларов.

Ботен считает, что по сравнению с окнами, оснащенными датчиками защемления, электрические двери BMW с доводчиком представляют угрозу безопасности. В то же время он также отметил, что BMW знала о потенциальных проблемах безопасности, связанных с этой системой, еще в 2002 году.

Стоит отметить, что жюри не сочло электропривод дверей BMW дефектным. Тем не менее, присяжные постановили, что производитель должен нести ответственность за полученную травму. Пока неясно, будет ли BMW обжаловать этот приговор.