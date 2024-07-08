НАТО разрабатывает новые масштабные оборонные планы в ответ на возросшую угрозу со стороны России после начала СВО на Украине. Альянсу потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, а также значительное усиление систем противовоздушной обороны.





После начала СВО в 2022 году НАТО приступило к разработке новых крупномасштабных оборонных планов, которые предполагают значительное усиление военного потенциала альянса. По данным источников, НАТО понадобится дополнительный военный контингент для полной реализации этих планов, а также серьезное укрепление систем противовоздушной обороны, особенно в Германии.

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Согласно информации, полученной агентством Reuters от анонимного военного источника, НАТО необходимо будет сформировать от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы в полной мере реализовать свои новые планы по защите от возможного нападения со стороны России. Бригада НАТО состоит из 3000-7000 военнослужащих, поэтому создание такого значительного количества новых подразделений станет серьезной задачей для альянса.

Эти планы были согласованы на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году и стали первыми крупными оборонными инициативами альянса за более чем 30 лет. С тех пор военные планировщики НАТО работают над конкретизацией этих планов и определением необходимых военных возможностей.

Одним из ключевых направлений является значительное усиление систем противовоздушной обороны. По словам источника в сфере безопасности, только Германии, как важному логистическому узлу НАТО, потребуется в четыре раза увеличить свои возможности ПВО. Сейчас на вооружении Бундесвера остается лишь 9 комплексов Patriot, в то время как во времена холодной войны их было 36.

Представитель НАТО подтвердил, что "воздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика, а также крупные наземные маневренные формирования" являются ключевыми приоритетами в рамках новых оборонных планов. При этом он заявил, что НАТО уверено в способности альянса обеспечить надежное сдерживание.

Остается открытым вопрос, откуда союзники по НАТО смогут взять дополнительные 35-50 бригад. Это может потребовать перераспределения войск из других частей вооруженных сил, наращивания численности или комбинации этих подходов.