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В NASCAR дебютирует 1000-киловаттный прототип электрокара стоимостью $1,5 млн
NASCAR продемонстрировала новый прототип электрического гоночного автомобиля на уличных гонках в Чикаго. Стоимость разработки составила $1,5 млн, машина оснащена тремя электромоторами мощностью 1000 кВт.

В США Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) сделала важный шаг в сторону электрификации своих гоночных серий. Компания представила новый прототип электрического гоночного автомобиля, который был продемонстрирован на уличных гонках в Чикаго. Этот мощный и технологичный электрокар стал частью инициативы NASCAR по переходу на более экологичные виды топлива.

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Согласно информации, предоставленной NASCAR, новый прототип электромобиля был разработан в сотрудничестве со шведской компанией ABB, специализирующейся на электрификации. Стоимость проекта составила 1,5 миллиона долларов США.

Автомобиль построен на базе технологий, схожих с Ford Mustang Mach-E. Он оснащен тремя электродвигателями – один спереди и два сзади, питаемыми от 78-киловатт-часовой батареи с жидкостным охлаждением. Суммарная пиковая мощность силовой установки достигает 1000 киловатт.

"Этот автомобиль был разработан с учетом будущего, что свидетельствует о стремлении NASCAR к переходу на альтернативные виды топлива", - заявили в компании.

Тем не менее, пилот NASCAR Дэвид Рэган отметил, что вес автомобиля все еще является проблемой. Во время тестовых заездов на трассе в Мартинсвилле, Вирджиния, его круг был на 10% медленнее, чем у типичных гоночных моделей. "Машина разгонялась почти в два раза быстрее, но ее вес снижал шансы на победу", - сказал Рэган.

#электромобиль #nascar #гонки #прототип #чикаго
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