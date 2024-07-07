Realme представит свой новый флагманский смартфон Realme GT6, оснащенный революционной платформой "NEXT AI". Устройство получит ряд AI-функций, включая устранение AIGC, управление жестами и интеллектуальную обработку фото.

Компания Realme сделала очередной шаг в развитии своих смартфонов, представив флагман Realme GT6. Устройство получит передовую платформу "NEXT AI", которая открывает новые возможности в области искусственного интеллекта.

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Realme GT6 станет первым смартфоном бренда, оснащенным новой платформой "NEXT AI". Эта технология позволяет реализовать в устройстве ряд продвинутых возможностей, которые кардинально меняют привычный опыт.

Одна из ключевых функций – устранение AIGC (Artificial Intelligence Generated Content). Она позволяет быстро и качественно удалять нежелательные объекты с фотографий, оставляя идеальный снимок. Ранее подобные возможности были доступны лишь на флагманах других брендов, но теперь Realme предлагает их в своем новом устройстве.

Не менее интересна функция управления жестами AI. Она позволяет совершать различные действия, просто взмахивая рукой перед экраном смартфона. Например, можно быстро открывать карту Google Maps или отправлять фото в мессенджеры. Эта функция, по сути, превращает Realme GT6 в устройство с поддержкой управления жестами.

Также стоит отметить режим AI Night Vision, который значительно улучшает качество фотографий, сделанных в условиях плохого освещения. Используя алгоритмы искусственного интеллекта, смартфон способен преобразить темные снимки, сделав их более яркими и детализированными.

"Realme GT6 — это настоящий прорыв в области интеграции AI-технологий в смартфоны. Мы стремились создать устройство, которое не только обладает мощными характеристиками, но и предлагает пользователям по-настоящему инновационные возможности", - комментирует Сяо Ван, глава отдела разработки продуктов Realme.

Помимо революционных AI-функций, Realme GT6 также выделяется своими техническими характеристиками. Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3, первым в мире флагманским прямым экраном BOE S1+ с пиковой яркостью 6000 нит, а также "Crystal Armor Glass" с повышенной прочностью. Емкость аккумулятора составляет 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Realme GT6 будет доступен в трех цветовых вариантах: Lunar Exploration Edition, Lightyear White и Storm Purple. Смартфон выйдет на рынок 9 июля и будет поставляться с новой оболочкой Realme UI 5.0, которая обеспечивает 4 года обновлений и 3 плана обновления основных версий ОС.