Россия и Иран завершили интеграцию национальных платежных систем "Мир" и "Шетаб", что позволит гражданам двух стран использовать банковские карты в обеих странах. Кроме того, стороны заключили валютный договор для обеспечения ликвидности национальных валют.

Россия и Иран объявили о завершении интеграции национальных платежных систем "Мир" и "Шетаб", что позволит гражданам двух стран использовать банковские карты на территории друг друга. Кроме того, стороны заключили валютный договор для обеспечения ликвидности национальных валют в рамках расширения финансового сотрудничества.

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Проект объединения платежных систем Ирана и России вышел на практический уровень, сообщил глава Центробанка исламской республики Мохаммад Фарзин. По его словам, на двусторонней встрече специалистов двух стран были финализированы все требования для присоединения российской системы "Мир" к иранской SHETAB.

Фарзин отметил, что уже в конце августа пользоваться картами "Мир" в Иране будет можно. В свою очередь, граждане Ирана смогут получать рубли в банкоматах России, используя карты системы "Шетаб".

Необходимость в объединении платежных систем двух стран возникла в 2018 году, когда Тегеран отключили от международной системы SWIFT. А в июне 2022 года из-за ситуации на Украине SWIFT перестал действовать и для ряда российских банков.

Помимо интеграции платежных систем, Россия и Иран заключили валютный договор, направленный на обеспечение ликвидности национальных валют. Как пояснил Фарзин, банковской системе и бизнесменам будут даны необходимые инструкции по работе с офшорными риалами, после запуска соответствующей платформы в Центре обмена валюты и золота Ирана.

По мнению экспертов, данные шаги свидетельствуют об углублении финансового сотрудничества между Россией и Ираном в условиях санкционного давления Запада. Интеграция платежных систем "Мир" и "Шетаб" позволит гражданам двух стран совершать взаиморасчеты, минуя международные платежные системы, подконтрольные США и их союзникам.