Российский экипаж бомбардировщика Су-34 продемонстрировал высочайшее мастерство, успешно преодолев системы ПВО противника и выполнив поставленную боевую задачу. Несмотря на ракетные атаки американских комплексов Patriot и NASAMS, летчики смогли сбросить бомбы на цель и невредимыми вернуться на базу.

Российский экипаж бомбардировщика Су-34 совершил настоящий подвиг, успешно выполнив боевую задачу под огнем систем противовоздушной обороны противника. Несмотря на атаки ракет американских комплексов Patriot и NASAMS, летчикам удалось пробиться сквозь ПВО, сбросить бомбы на цель и благополучно вернуться на базу.

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Подробности этого боевого вылета раскрыл известный военный блогер и эксперт по авиации Fighterbomber. По его словам, российский бомбардировщик Су-34 был направлен в зону конфликта для нанесения удара по позициям врага. На пути самолета встали американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и NASAMS, которые открыли огонь по российскому борту.

Однако экипаж Су-34 продемонстрировал высочайшее мастерство пилотирования и отразил ракетные атаки противника. "Наблюдал, рядом взорвалась, борт - норма", - передавал с борта российский летчик, давая понять, что самолет не получил повреждений.

Более того, российская система ПВО также приняла участие в обороне Су-34 – одну из натовских ракет удалось перехватить с земли. Но вторая ракета все же продолжила полет, создавая серьезную угрозу для бомбардировщика.

Тем не менее, экипаж Су-34 сумел успешно выполнить поставленную боевую задачу и сбросить управляемые боеприпасы на цель. При этом российские военные нанесли ответный удар по американскому ЗРК, уничтожив его радар специальной ракетой.

Комментаторы в Сети не скрывали своего восхищения мастерством и отвагой российских летчиков. "Наши военлёты - лучшие", "Храни вас Господь!", "С такими лётчиками точно будет Победа", "До мурашек! Герои!" - писали они, восхваляя подвиг экипажа Су-34.

По мнению экспертов, этот боевой вылет наглядно демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки российских летчиков, способных эффективно действовать даже в условиях мощного противодействия средств ПВО противника. Успешное выполнение боевой задачи в столь сложной обстановке стало настоящим подвигом российских военных авиаторов.