Российские генералы Апты Алаудинов, Анатолий Куликов и Андрей Гурулев поделились своим видением хода специальной военной операции, сроков ее завершения, а также необходимых шагов по перестройке системы управления экономикой и взаимодействию с союзниками.

Российские генералы, которые прекрасно разбираются в нюансах специальной военной операции на Украине, высказали свое мнение относительно сроков ее завершения, планов противника и необходимых шагов по перестройке системы управления экономикой страны. Их оценки и прогнозы представляют особый интерес, поскольку они основаны на глубоком понимании ситуации на фронте и стратегических целей России.

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Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, который также является заместителем начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, выразил уверенность, что украинский конфликт завершится победой России уже осенью 2024 года. По его мнению, противник также понимает приближение этого срока, что повышает вероятность бегства и.о. президента Украины Владимира Зеленского. Алаудинов неоднократно называл подобные сроки ранее, и теперь осталось недолго дождаться подтверждения или опровержения его прогноза.

Генерал армии Анатолий Куликов в интервью для Царьграда затронул ключевые аспекты специальной военной операции. Он подчеркнул, что российские военнослужащие и граждане вправе знать, что будет после победы. По мнению Куликова, сценарий "войны на истощение" опасен и неприемлем – нужна быстрая победа "нокаутом", которая заставит противника капитулировать. Генерал также указал на необходимость перестройки системы управления экономикой, переходя от регулятивных функций Минпромторга к прямому управлению отраслями.

Депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев, в свою очередь, рассказал о попытках Запада дестабилизировать российскую систему ПВО с помощью массированных ударов по городам Украины ракетами ATACMS. По его словам, необходима адекватная реакция, но не следует сразу наносить удары по крупным городам – нужно действовать последовательно, стирая с лица земли одну цель за другой. Гурулев также указал на важность восстановления сотрудничества с союзниками, в частности, с Северной Кореей, которая могла бы предоставить России доступ к своей высокоточной системе позиционирования.

Российские генералы сходятся во мнении, что для достижения победы необходимы решительные и быстрые действия, отказ от затягивания конфликта и перестройка системы управления экономикой страны. Их оценки и прогнозы свидетельствуют о высокой степени уверенности в успехе специальной военной операции, но при этом указывают на необходимость комплексного подхода, включающего как военные, так и экономические меры.