Поклонники популярной игры Dead by Daylight требуют от разработчика Behaviour Interactive удалить персонажа Трюкача из-за сообщений о том, что его визуальные эффекты могут вызывать проблемы у людей, страдающих эпилепсией. Несмотря на заявления компании об отсутствии доказательств широкого распространения этой проблемы, фанаты настаивают на временном удалении Трюкача или добавлении предупреждения для игроков.

Сообщество поклонников популярной игры Dead by Daylight обратилось к разработчику Behaviour Interactive с требованием удалить одного из игровых персонажей - Трюкача. По мнению фанатов, визуальные эффекты, связанные с этим убийцей, могут вызывать проблемы у людей, страдающих эпилепсией и другими подобными заболеваниями. Несмотря на заявления компании об отсутствии широко распространенных доказательств этой проблемы, игроки настаивают на срочном вмешательстве разработчиков.

реклама

Как описано в одном из видео от игрока theMrHeadache [он никоим образом не воссоздает и не показывает проблему, поскольку это может быть опасно для зрителей], проблема заключается в том, что во время игры против Трюкача по мере заполнения шкалы его способностей экран становится розовым и начинает мигать с каждым последующим ударом ножа. Это может представлять серьезную опасность для тех, кто подвержен фотосенситивной эпилепсии.





Несмотря на то, что Behaviour Interactive утверждает, что получила лишь один отчет о данной проблеме и не может ее воспроизвести, игроки настаивают на срочных действиях. "В настоящее время проблема не является широко распространенной", - заявили разработчики, объясняя, почему они пока не отключили функцию Трюкача и не удалили его из игры.

Однако фанаты не согласны с такой позицией. Они призывают Behaviour Interactive хотя бы временно удалить персонажа Трюкача из Dead by Daylight или добавить предупреждение в начальные меню игры, чтобы гарантировать, что игроки, подверженные фотосенситивным реакциям, будут осведомлены о потенциальной опасности.

"Суть проблемы в том, что никто не понимает, почему, получив всего лишь один отчет о проблеме, связанной с эпилепсией, Behaviour Interactive не нажала кнопку отключения и не удалила Трюкача из игры, пока не сможет подтвердить, что происходит", - говорит один из активных участников сообщества.

Представители Behaviour Interactive пока не предприняли каких-либо конкретных действий по удалению или изменению персонажа Трюкача. Однако учитывая растущее давление со стороны фанатов, которые обеспокоены безопасностью игроков, компании, вероятно, придется оперативно отреагировать на эту ситуацию.