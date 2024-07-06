Сообщество поклонников популярной игры Dead by Daylight обратилось к разработчику Behaviour Interactive с требованием удалить одного из игровых персонажей - Трюкача. По мнению фанатов, визуальные эффекты, связанные с этим убийцей, могут вызывать проблемы у людей, страдающих эпилепсией и другими подобными заболеваниями. Несмотря на заявления компании об отсутствии широко распространенных доказательств этой проблемы, игроки настаивают на срочном вмешательстве разработчиков.
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Как описано в одном из видео от игрока theMrHeadache [он никоим образом не воссоздает и не показывает проблему, поскольку это может быть опасно для зрителей], проблема заключается в том, что во время игры против Трюкача по мере заполнения шкалы его способностей экран становится розовым и начинает мигать с каждым последующим ударом ножа. Это может представлять серьезную опасность для тех, кто подвержен фотосенситивной эпилепсии.
Несмотря на то, что Behaviour Interactive утверждает, что получила лишь один отчет о данной проблеме и не может ее воспроизвести, игроки настаивают на срочных действиях. "В настоящее время проблема не является широко распространенной", - заявили разработчики, объясняя, почему они пока не отключили функцию Трюкача и не удалили его из игры.
Однако фанаты не согласны с такой позицией. Они призывают Behaviour Interactive хотя бы временно удалить персонажа Трюкача из Dead by Daylight или добавить предупреждение в начальные меню игры, чтобы гарантировать, что игроки, подверженные фотосенситивным реакциям, будут осведомлены о потенциальной опасности.
"Суть проблемы в том, что никто не понимает, почему, получив всего лишь один отчет о проблеме, связанной с эпилепсией, Behaviour Interactive не нажала кнопку отключения и не удалила Трюкача из игры, пока не сможет подтвердить, что происходит", - говорит один из активных участников сообщества.
Представители Behaviour Interactive пока не предприняли каких-либо конкретных действий по удалению или изменению персонажа Трюкача. Однако учитывая растущее давление со стороны фанатов, которые обеспокоены безопасностью игроков, компании, вероятно, придется оперативно отреагировать на эту ситуацию.