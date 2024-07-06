Несмотря на введенные ограничения, NVIDIA ожидает значительный рост доходов от продажи своих ИИ-ускорителей в Китае. Компания видит огромный спрос на свои "упрощенные" графические процессоры для искусственного интеллекта, что позволяет ей конкурировать с местными производителями, такими как Huawei. Эксперты прогнозируют, что NVIDIA может заработать до 12 миллиардов долларов только на китайском рынке в этом году.

На фоне введенных ограничений на поставки продукции NVIDIA в Китай компания, похоже, нашла способ не только сохранить, но и значительно нарастить свое присутствие на этом рынке. Согласно последним данным, NVIDIA ожидает колоссальные доходы в размере 12 миллиардов долларов только от продаж своих ИИ-ускорителей в Китае в этом году. Это стало возможным благодаря высокому спросу на "упрощенные" графические процессоры NVIDIA, которые пользуются большой популярностью у местных технологических гигантов.

реклама

Когда администрация Байдена ввела жесткие санкции на продукты NVIDIA AI в Китае, многие предполагали, что это положит конец доминированию американской компании на внутреннем рынке. Однако, как показывают последние данные, NVIDIA удалось не только сохранить, но и значительно укрепить свои позиции в Китае.

Ключевым фактором успеха NVIDIA стал рост спроса на ее ИИ-ускорители, в частности на графические процессоры серии H20 AI. Эти "упрощенные" чипы пользуются большой популярностью у крупных китайских технологических компаний, таких как Alibaba и Tencent, которые активно внедряют искусственный интеллект в свои продукты и сервисы.

Ходят слухи, что графические процессоры NVIDIA H20 AI продаются на китайском рынке по цене от 10 000 до 13 000 долларов. По данным аналитической компании SemiAnalysis, NVIDIA планирует продать около 900 000 единиц своих ИИ-ускорителей в Китае в этом году. Это почти вдвое больше, чем Huawei, основной конкурент NVIDIA на китайском рынке, рассчитывает продать своих чипов Ascend 910B. Эксперты отмечают, что Huawei просто не в состоянии удовлетворить растущий спрос на высокопроизводительные решения для ИИ.

"Ускорители ИИ H20 от NVIDIA пользуются огромным спросом со стороны китайских клиентов, в основном потому, что единственный отечественный конкурент, которым является Huawei, не в состоянии удовлетворить спрос, поступающий из материкового Китая", - говорит аналитик SemiAnalysis.

Более того, NVIDIA имеет существенное преимущество в виде доминирования своего программного стека CUDA. Большинство клиентов компании используют ее флагманские ускорители H100, которые демонстрируют выдающуюся производительность в сочетании с CUDA. Это еще больше укрепляет позиции NVIDIA на китайском рынке.