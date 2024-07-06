Компанию OpenAI обвиняют в сокрытии инцидента с вторжением в систему электронной почты в начале 2023 года. Злоумышленники похитили информацию о технологиях искусственного интеллекта, но не смогли получить доступ к серверам с исходным кодом. Это происшествие вызвало разногласия среди сотрудников, которые усомнились в приоритете безопасности в OpenAI.

Компания OpenAI, известная своими разработками в области искусственного интеллекта, оказалась в центре скандала, связанного с нарушением безопасности. Как стало известно, в начале 2023 года произошел инцидент, когда злоумышленникам удалось взломать внутреннюю систему электронной почты OpenAI и похитить конфиденциальную информацию о технологиях ИИ. Однако компания не раскрыла этот инцидент публично и не сообщила о нем правоохранительным органам, что вызвало волну критики и разногласия среди ее сотрудников.

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Согласно сообщению, опубликованному два дня тому назад в New York Times, в начале 2023 года в OpenAI произошел инцидент с безопасностью, когда злоумышленникам удалось взломать внутреннюю систему электронной почты компании. В результате этого взлома хакеры получили доступ к конфиденциальной информации, касающейся технологий искусственного интеллекта и исследований, проводимых в OpenAI.

Однако, несмотря на серьезность произошедшего, компания не раскрыла информацию об этом инциденте публично и не сообщила о нем в правоохранительные органы, такие как ФБР. Вместо этого OpenAI ограничилась уведомлением совета директоров и внутренних сотрудников.

Это решение вызвало разногласия среди персонала OpenAI. Один из сотрудников, Леопольд Ашенбреннер, технический руководитель проекта, специализирующийся на рисках безопасности искусственного интеллекта, выразил обеспокоенность тем, что технологии компании в области безопасности недостаточно совершенны. По его словам, инцидент с взломом системы электронной почты стал "новым триггером" для разногласий внутри OpenAI.

В ответ на критику Ашенбреннера, компания уволила его, что еще больше усилило напряженность. Ашенбреннер заявил, что его увольнение было связано с "несообщенным и неуказанным инцидентом с безопасностью".

Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс и поставила под сомнение приверженность OpenAI вопросам безопасности. Эксперты отмечают, что подобные инциденты могут нанести серьезный ущерб репутации компании, особенно на фоне ее стремления стать ведущим игроком в области искусственного интеллекта.